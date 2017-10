Předpremiéra Thor: Ragnarok v multikinech Premiere Cinemas, Cinema City, CineStar a GAC

Co se stane, když Thor přijde o své mocné kladivo a do Asgardu míří zkáza? To se dozvíme již ve čtvrtek 26. října 2017, kdy film Thor: Ragnarok vstoupí do našich kin. Pokud jste opravdu netrpěliví a nemůžete se dočkat ostříhaného Thora (Chris Hemsworth), prohnaného Lokiho (Tom Hiddleston) a naštvaného Hulka (Mark Ruffalo), zajděte si na některou z předpremiérových projekcí ve středu 25. října 2017, kterou nabízí multikina Premiere Cinemas, Cinema City (včetně sálů IMAX, 4DX a VIP), CineStar a Golden Apple Cinema. Premiere Cinemas navíc nabízí nejen filmovou projekci, ale i možnost vyfotografovat se s cosplayery a užít si tombolu o komiksové dárky.