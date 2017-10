Předpremiéra Jigsaw v multikině Premiere Cinemas

Synopse filmu Jigsaw:

Zohavená těla se začnou objevovat na různých místech ve městě. V průběhu vyšetřování všechny důkazy jednoznačně ukazujína jednoho muže: Johna Kramera. Jak to jen může být možné? Muž zvaný Jigsaw je totiž více než 10 let po smrti. Pokračování známé hororové série SAW je tu znovu…. Těšte se, budete se bát.

Hrají: Callum Keith Rennie, Laura Vandervoort, Bonnie Siu, Tobin Bell, Brittany Allen, Matt Passmore, Hannah Emily Anderson, Clé Bennett, Tina Jung, Sonia Dhillon Tully, Keeya King, Paul Braunstein, Misha Rasaiah, Brandon James Sim

Režie: Michael Spierig, Peter Spierig

Premiera v ČR: 26. 10. 2017 (Vertical Entertainment)