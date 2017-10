Halloween se Stephenem Kingem: 8 filmů krále hororu, které musíte vidět

Co takhle na letošní Halloween vyměnit smrtku za klauna? Pokud chcete poznat charakter Kingovy tvorby, vidět bravurní herecké výkony, vychutnat si děsivý příběh, a ještě se u něj zasmát, neváhejte a pusťte si v nejděsivější večer roku právě TO! S městečkem Derry ve státě Maine něco není v pořádku. Temná historie a stále se zvyšující počet zmizelých dětí jsou toho důkazem. Náctiletý Billy se svou partou „loserů“ čelí zlu v podobě krvelačného klauna Pennywise, který kromě jiných dětí zabil i Billova malého bratříčka George. Naši dětští hrdinové budou bojovat se zlem neskutečných rozměrů, v případě starší verze z roku 1990 hned nadvakrát. Vzhledem k bezchybným hereckým výkonům Tima Curryho (TO, 1990) a Billa Skarsgårda (TO, 2017) by se TO mělo stát „povinnou četbou“ pro fanoušky hororového žánru.