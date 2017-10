Dvanáctihodinová Filmová noc 2017 v Premiere Cinemas

Oblíbená akce všech milovníků filmů se vrací do multikina Premiere Cinemas v Praze, Olomouci a Teplicích. Filmová noc odstartuje v pátek 27. října 2017 v 18:00 hodin a těšit nás bude do brzkých ranních hodin v sobotu 28. října 2017. Zakoupíte-li si vstupenku na dvanáctihodinový maraton, obdržíte na zápěstí speciální náramek, který vám umožní přecházet ze sálu do sálu a naplánovat si tak program dle svých přání. Abyste si podívanou vychutnali do poslední minuty, získáte jako dárek ke každé vstupence energy drink Rockstar ZDARMA. A z čeho všeho budeme moci vybírat? Filmová noc nabídne nejen osvědčené tituly, jako jsou Wonder Woman, La La Land, John Wick 2 či Dunkerk, ale i novinky v podobě hororu Jigsow či akčního sci-fi Geostorm: Globální nebezpečí. To je ale jen zlomek snímků, které non-stop filmová zábava v Premiere Cinemas nabízí.