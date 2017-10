Trailer Zahradnictví: Nápadník s Annou Fialovou

„Dávám vašemu vztahu měsíc, maximálně dva.“







Trilogie Zahradnictví míří do svého finiše. Po Rodinném příteli a Dezertérovi na nás čeká Nápadník. Ústředními hrdiny závěrečného dílu se stanou Anna Fialová a Ivan Lupták. „Ve filmu jsem mladá holka Daniela, která si na prázdninách u tety najde lásku, obyčejného kluka. Jenže to se jejímu tátovi v Praze moc nelíbí a snaží se jí ve vztahu s Mirkem všemožně zabránit,“ popsala svoji postavu Anička. V komedii, která nás vede do pelíšku, dále uvidíme Aňu Geislerovou, Martina Fingera, Gabrielu Míčovou, Karla Dobrého, Sabinu Remundovou, Davida Novotného, Lenku Krobotovou, Kláru Melíškovou, Kryštofa Michala, Jana Kalinu a další.

Premiéra v českých kinech je stanovena na 16. listopadu 2017.