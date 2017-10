Recenze: Thor: Ragnarok

Slyšíte to hřmění? Tak honem do kina!







Marvel Studios nám servíruje třetí samostatný film o Thorovi (Chris Hemsworth) a tentokrát se výrazně polepšilo. Změnilo přístup k samotné postavě, vsadilo více na humor než na snahu o budování temné atmosféry, k tomu látku svěřilo do rukou neokoukaného režiséra. A je to jedna z nejzábavnějších apokalyps (což Ragnarok v severské mytologii znamená), jaké jsme kdy viděli.

Na úvod se s ničím nezdržujeme, začínáme přímo pekelným bojem.Na úvod se s ničím nezdržujeme, začínáme přímo pekelným bojem, který oživují třeba záběry z pohledu Thorova kladiva. Také nám je dáno jasně najevo, že v tomto díle se nešetří s vtipnými hláškami a na hlavního hrdinu už není nahlíženo tak vážně, jako dřív. A to je skvělé. Thor byl přece jen trošku moc vznešený suchar a o zábavu se staral hlavně Loki nebo někdo z Avengers. Teď už, co se týče humoru, zazáří i hlavní postava.

Telenovela o složitých vztazích v Thorově rodině pokračuje. Dozvíme se, co se stalo s Odinem (Anthony Hopkins), a že tento božský tatínek má stále v zásobě tajemství. Tohle tajemství jménem Hela má tvář Cate Blanchett, je velmi mocná, bažící po pomstě a má báječně drsný humor. A samozřejmě chce zničit nebo ovládnout kdeco. Ale neprozrazujme moc. Prostě je to zlobivá holka, která bude bavit.

Zapojení některých starých známých tváří se sice nevyhneme, ale jinak se film snaží zaujmout především vytvořením zcela nových hrdinů a zasadit děj na dosud neznámé místo. A tahle taktika se vyplácí. Takže i když se můžeme těšit na Lokiho (Tom Hiddleston), Heimdalla (Idris Elba), Hulka / Bruce Bannera (Mark Ruffalo), na scéně bude také spousta nováčků. A přestože je celkově postav dost, nebude to diváka vytáčet, protože příběh zůstává svižný a nepřekombinovaný.

Lokimu je věnováno méně prostoru, možná proto, že divák už od něj automaticky očekává podrazy. Proto je odsunut do pozadí, aby se nám úplně neokoukal. Ovšem nechybí jeho vtípky ani teatrální výstupy. Když v polovině filmu Thor: Temný svět Loki „zemřel“, odešel s ním i takřka veškerý humor. Zde naštěstí zábavu obstarávají i ostatní postavy, takže vůbec nevadí, když tento zlomyslný bůh zrovna není na scéně. Zatím nás zabaví třeba egoistický Karl Urban nebo naprosto báječná Tessa Thompson. Už příchod na scénu má… řekněme že svérázný. Její Valkýra je překvapující a občas podobně nezodpovědná jako Thor „za mladých let“. Možná toho i stejně vypije. Může nám svou drsností připomenout pilotku Trudy (Michelle Rodriguez) z Avatara, jen dostává výrazně víc prostoru. Nemůže samozřejmě chybět tradiční cameo role Stana Lee. Ovšem šikovný divák v extra vyvedené scéně odhalí i Matta Damona, Sama Neilla a Luka Hemswortha (bratr Chrise). A tím přehlídka bizarních postaviček a stvoření nekončí.

Novozélanďan Taika Waititi byl na post režiséra vybrán pro svůj specifický vizuální styl a měl za úkol natočit Thora jinak. I když zatím není široké veřejnosti znám, potvrzuje, že byl dobrou volbou. U vzhledu domovského Asgardu muselo zůstat při starém, ale když nás přivádí na vesmírné smetiště, kde vládne naprostý šašek Velmistr (Jeff Goldblum), vidíme, jak se dokázal vyřádit. Pozadu nezůstaly ani kostýmy. Divákovo oko se tu může s radostí kochat. Soundtrack není příliš výrazný až na momenty, kdy zazní Immigrant Song od Led Zeppelin. Nejen Strážci Galaxie dokazují, že staré pecky si s tímto žánrem báječně rozumí.

Thor už zase zachraňuje svět, vesmír, a tak vůbec. Ale tentokrát je to skvělá zábava, nejen díky Lokimu. Svůj podíl na tom mají téměř všechny postavy, jedna zajímavější než druhá. Spousta hrdinů bohužel rozmělňuje příběh, takže dokážeme děj do velké míry předvídat a závěr vyznívá do prázdna. Marvel tu prostě jednoznačně sází na humor a akci, ale i tak mu to vyšlo.





