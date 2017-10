Soutěžte o vstupenky do kina IMAX na film Thor: Ragnarok

Vychutnejte si božského Thora v kině IMAX.









Dlouhé čekání se vyplatilo. Thor s tváří Chrise Hemswortha je zpět a rozjíždí to ve velkém stylu v akčním fantasy dobrodružství Thor: Ragnarok. A i když se na Asgard valí zkáza, budeme se náramně bavit, a to nejen na účet Hulka (Mark Ruffalo) a Lokiho (Tom Hiddlesto), ale i mnoha nových jedinečných postav. Film plný akce a vizuálních efektů si zaslouží být viděn na opravdu velkém plátně. Při této příležitosti jsme pro vás, ve spolupráci se společnostní Cinema City, připravili soutěž o tři páry vstupenek do kina IMAX.