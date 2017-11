Česká televize uvádí nový dokumentární cyklus o pěstounských rodinách Rodiče napořád

Důkaz, že rodina nemusí být jen pokrevní záležitost.







Rodiče napořád, tak se jmenuje nový šestidílný dokumentární cyklus, který pro Českou televizi vyvinula Olga Špátová ve spolupráci s Nadací J&T. V šesti epizodách se diváci seznámí s šesti netradičními rodinami a budou tak sledovat skutečné příběhy lidí, kteří se rozhodli pomoci znevýhodněným dětem, postarat se o ně a poskytnout jim lásku a péči, jakou si zaslouží.

Diváci tu tak například uvidí, jaké to je, když spolu dva muži pěstují o opuštěné dítě. Dále se seznámí s rodinou vychovávající šest dětí, vlastních i osvojených, která navíc poskytla domov i biologické matce jedné z osvojených dcer. V jiném příběhu zažijí rodinu vychovávající kromě vlastní dcery i další dvě těžce zdravotně postižené děti. Další je příběh rodiny, která postupně přijala osm poloromských dětí, včetně holčičky postižené těžkým autismem. Pak je tu pěstounka, která se stará o roční holčičku a zároveň neváhá podporovat její maminku nacházející se v současnosti ve vězení. A v neposlední řadě se diváci seznámí s babičkou, která vyrůstala v sirotčinci a adoptivní rodině a v současnosti se stará o osiřelou vnučku a zanedbaného vnuka, které přijala do příbuzenské pěstounské péče.

Dokumentární cyklus vznikl v úzké spolupráci s Nadací J&T. Podle ředitelky nadace a odborné poradkyně cyklu Marie Oktábcové chtějí tvůrci prostřednictvím série ukázat divákům pěstounskou péči v celé její rozmanitosti. Kvůli tomu tak volili rodiny různého typu a složení.

Podle tvůrců je hlavním cílem projektu podpořit náhradní rodinou péči v České republice tím, že divákům ukážou pěstouny v jejich každodennosti. V České republice je pořád více než osm tisíc dětí v ústavních zařízeních, a právě těm dětem chce dokument svým způsobem pomoci. Snaží se informovat českou veřejnost o tomto problému a vnést do povědomí, co všechno náhradní péče obnáší a jaké mohou být její podoby. Právě prostřednictvím skutečných příběhů se toto vše divákům přibližuje.

Je zřejmé, že autorka celého cyklu, Olga Špátová, si vytvořila se všemi protagonisty příběhů důvěrné a silné pouto, a právě díky tomu je její pohled na věc autentický a přesvědčivý. Na téma náhradní rodičovské péče je v rámci cyklu nahlíženo z mnoha úhlů, i to přidává na originálnosti a unikátnosti dokumentu. Podobných projektů v českém prostředí není mnoho, z toho hlediska je důležité, že vzniklo něco takového, čemu by se zároveň měla věnovat pozornost. Diváci tak mohou sledovat dojemné příběhy skutečných lidí, a třeba v nich najít inspiraci k vlastnímu dobrému skutku.

Z produkčního hlediska je cyklus velmi povedený a práce na něm odvedena kvalitně a profesionálně. Je znát, že tvůrci a osoby zapojené do projektu, se mu věnovali důkladně a s citem. Špátová tak se svým týmem připravila pro diváky výjimečnou, a především dojemnou podívanou. Dokument poukazuje na to, že rodina často nemusí znamenat jen pokrevní příbuzenství, to, co jí tvoří, jsou především lidé a pocit bezpečí, který ve člověku vyvolávají.

Šestidílný cyklus poběží na druhém kanálu České televize od 4. listopadu 2017 v průběhu šesti týdnů.

Foto: Česká televize