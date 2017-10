Vyhlášení soutěž o tři DVD Zahradnictví: Rodinný přítel

Kdo se seznámí s rodinným přítelem?









Zapojili jste se do soutěže o tři DVD Zahradnictví: Rodinný přítel? Ceny do hry věnovala distribuční společnost Bontonfilm a.s. Kdo získal DVD s podpisem Ondřeje Sokola?





Položili jsme vám tuto soutěžní otázku:



„Kdo pokřtil šampaňským DVD Zahradnictví: Rodinný přítel v rámci slavnostní akce na střeše Lucerny?“



Správná odpověď zněla: Aňa Geislerová a Ondřej Sokol





Šťastnými výherci se stali:

Zita Sojková, Deblín

Radomír Slezák, Teplice

Tereza Scharmová, Opava



Výhercům gratulujeme a prosíme je, aby si zkontrolovali svoje e-mailové schránky. Všem ostatním soutěžícím přejeme mnoho štěstí v dalších soutěžích.

Váš Červený koberec.