Recenze: Odnikud / Aus dem Nichts

Drama o pomstě, které nabízí vynikající herecký výkon Diane Kruger.







Není divu, že se Odnikud vydá za Německo do boje o Oscara. Děj, který je zdánlivě jednoduchý, ukazuje zkreslení morálních hodnot, kterým snadno podlehne i divák. Režisér Fatih Akin, pocházející z rodiny tureckých přistěhovalců, se často věnuje právě problematickému životu této menšiny v Německu. Příběhy, které vypráví, i provedení, jakým nám je představuje, se pravidelně setkávají s kladným přijetím u kritiky i diváků. V tomto snímku se pouští do ožehavého tématu terorismu, ovšem z trochu jiného úhlu pohledu. A těžko popřít inspiraci činy NSU, neonacistické teroristické skupiny odhalené roku 2011.

Na začátku sledujeme ve stylu domácího videa kriminálníka Nuriho (Numan Acar), jak prochází zamřížovanou chodbou a spoluvězni mu gratulují. Po chvíli zjišťujeme, že ne k propuštění, ale ke svatbě s krásnou Katjou (Diane Kruger). Tihle dva toho mají za sebou nejspíš už dost, a to jejich společný život teprve začíná.

Přesuneme se o pár let později. Nuri je na svobodě a seká dobrotu, stal se z něj spokojený podnikatel, a především šťastný otec. Vtípky mezi ním, synem Roccem a Katjou nám stručně ale dostatečně nastíní rodinou harmonii. Ta vzápětí skončí výbuchem bomby, nastražené přímo na otce a malé dítě. Jen a pouze proto, že Nuri je tureckého původu.

Rozbíhá se kolotoč vyšetřování. Kriminalisté se snaží dokázat Nuriho přetrvávající kontakty s drogovým podsvětím, jako by se tím snad taková smrt dala ospravedlnit. Katja vyčkává, co se bude dít. Bere drogy, brečí v synově posteli, vybírá rakve pro své nejdražší. Nikdo nemůže ulevit její bolesti. Snad jen spravedlnost? Strůjci útoku jsou dopadeni a putují před soud, kde zazáří také Katjin advokát Danilo (Denis Moschitto) a obhájce obžalovaných (Johannes Krisch). Při překrucování faktů máme nejednou chuť někomu skočit po krku. A stále slyšíme, že onen pár neonacistů dostane, co zaslouží. Cesta k oné spravedlnosti bude ale ještě dlouhá.

Vidíme příběh jen z jednoho úhlu pohledu.Katju poznáme až až, její „protivníky“ nikoli. Vidíme příběh jen z jednoho úhlu pohledu a je to Akinův záměr, ale nemusí každému vyhovovat. Od zloduchů neslyšíme ani hlásku. Zatímco Katja je vykreslená jako rozervaný člověk se všemi emocemi, které může vůbec lidská bytost cítit, vrahové její rodiny zůstávají nekonkrétním, neuchopitelným zlem.

U hlavní postavy však není ani přílišný vývoj. Ano, přijde o všechno a trpí, ale už když si vzala kriminálníka, bylo jasné, že je to drsňačka, kterou zůstane až do konce. Sledujeme tedy cestu od spokojené drsňačky až po naprosto vytočenou drsňačku. Katja nikdy nevypadala jako něžná chudinka, která si neví rady, takže nás ve filmu málokdy překvapí. Vše, co dělá, předvádí naprosto sebejistě a rozhodně, i když si zrovna zoufale dává koks. Ano, skvěle se na to kouká, ale veškeré její jednání je nevyhnutelné a pouze otázkou času.

Ztvárnění bolestných zážitků Katji vyneslo Diane Kruger zaslouženě ocenění v Cannes, je přesvědčivá a opravdová. Divák při pohledu na ni přetéká empatií. Snímku však chybí určitá dávka surovosti, kontrastu, i hutné atmosféry. Všechno nám je naservírováno, jdeme po rovné cestě bez odboček, bez možnosti pochybovat. Kamera soustředí veškerou pozornost na hrdinku. Nemá tendenci nám explicitně předvádět utrpení, kterým procházely oběti útoku. O to hrozivěji vyzní strohý výčet poranění od soudní znalkyně. Záběry jsou zúčastněné a dokážou napínat, když sledujeme hrdinku zblízka a trneme, zda se někdo neobjeví za ní.

Snímek je přesvědčivý, ale nepříliš napínavý. Pod povrchem vyvstávají palčivé otázky, ale je třeba se ponořit hluboko, a ne každý se k tomu donutí. Známe jen jednu stranu příběhu, tu „správnou“. Je naše nekompromisní pravda vůbec pravdou? Opravdu si uvědomujeme, na čí jsme straně? Co z nás může udělat ztráta a bolest, jak dokáže pokroutit naše hodnoty? Akin nám ukazuje, že při správné interpretaci nám i ten nejhorší čin může připadat spravedlivý. Otázky, které film klade, měly ale zaznít důrazněji a dříve.

Diane Kruger dostává příležitost nás převálcovat ve své rodné němčině v roli, kde tentokrát není jen na ozdobu. Provede nás příběhem plným bolesti, ztráty a truchlení, který se přelévá ze soudního dramatu s chladnou věcností až k thrilleru o pomstě. Přesto vše plyne pomalu a téměř klidně. I když děj nám je jasný, tak sympatie a pocity, které v nás film vzbudí, jsou překvapivé a mrazivé.





Tematické svatby jsou sice v módě, ale vězeňská je možná až moc.







Tahle máma se ničeho nezalekne.







Rozhodně si nikdy nic nezačínejte se ženou, která umí opravovat synovi autíčka.