Halloweenská soutěž o pět párů VIP vstupenek do multikina Premiere Cinemas

Máte již plány na letošní Halloween? Co ho strávit v kině? V multikině Premiere Cinemas v Praze, Olomouci a Teplicích myslí na dětské diváky i dospěláky. Ti odrostlejší se mohli krásné bát u předpremiéry filmu Jigsaw, který 26. října 2017 vstoupil do běžné kinodistribuce. Pro kluky a holky má Premiere Cinemas jiný tematický film, a to Příšerákovi (předpremiéra v rámci Pohádkové neděle 29. října 2017). Pokud už teď vybíráte z programu, na co si zajdete do kina příště, máme tu pro vás halloweenskou soutěž o pět párů VIP vstupenek do multikina Premiere Cinemas na snímek dle vlastního výběru.