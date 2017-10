Kdo se vydá na film v rámci přehlídky kinematografie severských a pobaltských států?









Již poosmé se budeme moci nejen bavit a vzdělávat, ale především objevovat krásu a kvalitu kinematografie severských a pobaltských států v rámci filmové přehlídky Severský filmový podzim, kterou pořádá Severský filmový klub. Do patnácti českých a moravských kin zavítá Severský filmový podzim od 7. listopadu do 5. prosince 2017. Pokud chcete i vy vidět některý z čtyřiadvaceti snímků ze sedmi severských zemí, které letošní ročník nabízí, zapojte se s námi do soutěže, kterou jsme pro vás připravili ve spolupráci se Severským filmovým klubem. Dva šťastní výherci se budou radovat ze dvou vstupenek na film dle vlastního výběru v rámci přehlídky kinematografie severských a pobaltských států Severský filmový podzim 2017 v Praze.