Jiří Krampol, Anna Fialová a Anna Linhartová pokřtili dvě knihy a audioknihu o Jean-Paul Belmondovi

Český hlas Jean-Paul Belmonda připil na úspěch knih Mých tisíc životů a Belmondo o Belmondovi.







Zvíře, Muž z Acapulca či Policajt nebo rošťák, to je jen zlomek filmů, ve kterých nás okouzlil Jean-Paul Belmondo. Tento francouzský herec, jehož snímky si v kinech nenechalo ujít rekordních 150 milionů diváků, uhranul celé generace dívek a žen. Své o tom ví i herečka Anna Linhartová, která na otázku, jaký má osobní vztah k Belmondovi odpověděla: „Já jsem neměla na výběr. Já jsem ho musela mít vždycky ráda, protože děda chtěl být jako on a babička chtěla být s ním. Načež pak máma chtěla být s ním a otec chtěl být jako on. Takže já bych teď měla chtít být s ním. A také chci, protože musím.“

Další kmotrou, která přišla vyprovodit knihu Mých tisíc životů a fotografickou publikaci Belmondo o Belmondovi se stala Anna Fialová, jež zavzpomínala na svoji oblíbenou scénu z akční komedie Zvíře, kdy Belmondo říká: „Sundejte ze mě tu ženskou.“

Do Paláce knih Luxor dorazil i český hlas Jean-Paul Belmonda, a to český herec a dabér Jiří Krampol. Ten se nejen chopil sklenice s šampaňským, ale dokonce i namluvil audioknihu Mých tisíc životů.