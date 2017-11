Pohádková neděle s předpremiérou animáku Maxinožka v multikině Premiere Cinemas

Synopse filmu Maxinožka:

Náctiletý outsider Adam se vydává na dobrodružnou cestu, aby odhalil záhadu svého dávno ztraceného tatínka, jen aby zjistil, že to není nikdo jiný než legendární Lesní muž! Ten se skrývá hluboko v lese, aby zde na mnoho dalších let chránil sebe a svou společnost HairCo. Obří korporace zkoumá vědecké experimenty se svým speciálním DNA. Otec a syn začínají dohánět ztracený čas. Po chlapcově počáteční nedůvěře, Adam brzy zjistí, že i on má velké nadání, o kterém se mu dříve ani nezdálo a dobrodružství tak teprve začíná.

Režie: Ben Stassen, Jeremy Degruson

Premiera v ČR: 9. 11. 2017 (Vertical Entertainment)