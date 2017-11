Recenze: Zabití posvátného jelena / The Killing of a Sacred Deer

Můžete mít pocit, že u tohohle filmu zbytečně zabíjíte čas.







Co kdybyste měli spokojený život i kariéru, ale jedna chyba z minulosti začala ohrožovat vše, na čem vám záleží? Dokázali byste přijmout odpovědnost za své činy? Nad svou vinou a jejími následky bude muset přemýšlet Colin Farrell v novém snímku Yorga Lanthimose. Jen mu to přemýšlení bohužel zabere celý film, a tak se utápíme v přívalech symbolů a náznaků, z nichž některé se ani nedají rozklíčovat, aby vše završil absurdní závěr. Kdo si vychutnává bizarní snímky, může být nadšen, kdo se chce pobavit u svižného děje bez přemýšlení, měl by se tomuto kousku vyhnout obloukem.

Konverzace mezi postavami jsou většinou založené jen na faktech.Uznávaný kardiochirurg Steven (Farrell) a jeho žena, oftalmoložka Anna (Nicole Kidman), si užívají takřka ideální život hodný stepfordské rodinky. Mají talentované děti, dospívající dceru Kim (Raffey Cassidy) a mladšího Boba (Sunny Suljic), žijí v nádherném prostorném domě obklopeném záhony květin, mezi kterými se prohání pes. Bezproblémový chod domácnosti zajišťuje striktní rozdělení povinností. Jejich vztahy i rozhovory jsou formální, takřka sterilní. Konverzace mezi postavami jsou většinou založené jen na faktech, za celý snímek se dočkáme jen opravdu pár projevů citů, i když jde postavám vyloženě o krk. A čím to?

Na scéně je totiž ještě postava Martina (Barry Keoghan), zvláštního mladíka, který se přátelí se Stevenem. Chvíli tápeme, o co mezi nimi jde. Jde snad o syna z utajeného vztahu? Nebo dokonce milence? Ale kdeže. Steven kdysi operoval Martinova otce, ale ten zemřel. Doktor si nejspíš podvědomě vyčítá svou – nikdy nepřiznanou – chybu, a tak se snaží chlapci věnovat alespoň pozornost a občas nějaký dárek. Jenže na idylickou rodinku Martin zosnuje pomstu.

Steven musí udělat zásadní rozhodnutí, aby jeho milovaní přežili. Jenže čas běží a volba není snadná. A stihne se vůbec hlavní hrdina, vyhýbající se odpovědnosti, rozmyslet dřív, než bude pozdě? Neklidná a drásavá hudba doprovází scény, kdy mezi sebou členové rodiny začnou soupeřit o přízeň jejich jediného možného zachránce…

Někdo může považovat Zabití posvátného jelena za mysteriózní thriller, jiný za černou komedii. Divák bude tak jako tak mnohdy frustrovaný, že některé záležitosti mohly a měly být více vysvětlené. Na některé otázky prostě odpověď nedostaneme, musíme brát pravidla hry jako daná. U tohoto bizarního snímku se dají jednoznačně vyzvednout herecké výkony, ovšem nesympatické a podivné chování postav (byť jde o záměr) nám možná ani neumožní si je skutečně vychutnat.

Tohle není jen tak obyčejný film, naopak je lepší si dobře rozmyslet, v jakém rozpoložení ho vidět a zda vůbec jsme na jeho zhlédnutí připraveni. Chvíli nás dokáže fascinovat svým provedením, pak frustrovat pomalým tempem nebo občasnou absencí zjevné logiky, někdy pobavit velmi krutým humorem, ale také můžeme často vrtět hlavou, na co se to proboha díváme. Na diváka klade vysoké nároky, aniž by odměna stála skutečně za to.





