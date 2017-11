Eliška Bučková se stala kmotrou největší, nejnovější a nejobsáhlejší Etikety Ladislava Špačka

Ladislav Špaček nám poradí, jak se vyhnout nemilému faux pas.







„Etiketa je způsob, jak s lidmi kolem nás vycházet po dobrém tak, abychom byli oblíbení a lidé nás měli rádi. Vždycky budou mít lidé raději lidi příjemné a taktní, než hrubiány a burany,“ vysvětluje Ladislav Špaček, co pro něj etiketa znamená a proč bychom si měli osvojit její pravidla.

Pokud se i vy chcete cítit jako ryba ve vodě při nejrůznějších společenských událostech a nestresovat se, když se vydáte na večeři do restaurace, do divadla, na ples, filmovou premiéru či se dokonce potkáte s VIP osobností, nechte si poradit od opravdového znalce etikety, od Ladislava Špačka.

Na podzim roku 2017 se tomuto vždy šarmantnímu a příjemnému gentlemanovi narodilo 2,5 kilogramové dítě, výstižně pojmenované Etiketa. Tato největší, nejobsáhlejší a nejnovější příručka obsahuje nejen „klasiku“, která nás provede od pozdravu a podání ruky, přes stolování až po rozloučení, ale ukáže nám i to, co se v posledních letech změnilo. Dokonce se s ní můžeme vydat i za hranice, protože kapitola „Interkulturní etiketa“ nás zavede do anglosaských států, Jižní Evropy, Německa či Číny a Islámských států.

Malého ponaučení se nám dostalo i přímo na křtu, kdy Ladislav Špaček prozradil, jakých největších hříchů se muži i ženy běžně dopouštějí: „U mužů je to šedý oblek večer po setmění, košile s krátkým rukávem pod sakem, chlupaté lýtko nad horním lemem ponožky. U dam marný pokus přerazit parfémem chybějící deodorant, buřtík lýtka nad lemem silonové ponožky vykukující z nohavice kalhot, a jak říká Woody Allen, viditelné linie spoďárků dokážou zničit i to nejelegantnější oblečení…“

Kmotrou Etikety se stala Eliška Bučková, která se s autorem knihy poznala na jedné z lekcí správného stolování. Vedle české modelky, zpěvačky a vítězky soutěže Česká Miss 2008 se postavila i celá řada vzácných hostů, kteří se chopili sklenice šampaňského. Ze zástupu gratulantů jmenujme například Jiřinu Bohdalovou, Ivu Hüttnerovou, módní návrhářku Beatu Rajskou, muzikanta Michaela Kocába, herce a výtvarníka Jana Kanyzu, exprezidenta MISS ČR Miloše Zapletala a mnohé další. Chybět nemohla ani usměvavá manželka mistra etikety a jeho vnučka Viktorka, které věnoval i několik knih.