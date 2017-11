Filmové události #43/17: House of Cards skončí, Tarantino devátý film u Weinsteina nenatočí

Neflix oznámil konec seriálu House of Cards, seriálu, kterým David Fincher streamovací společnost pomohl našlápnout. Frank Underwood se tak rozloučí s politickým zákulisím šestou sérií, která skončí příští rok. Televize to oznámila bezprostředně po tom, co hlavního herce Kevina Spaceyho obvinil o dvanáct let mladší Anthony Rapp z toho, že se ho jako čtrnáctiletého pokusil svést. Neflix tvrdí, že konec seriálu s kauzou nesouvisí.