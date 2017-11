Vyhlášení soutěže o 2×2 vstupenky na Severský filmový podzim 2017 v Praze

Zhlédněte některý z čtyřiadvaceti snímků ze sedmi severských zemí.









Od 30. 10. do 5. 11. 2017 jste se mohli zúčastnit soutěže o dvě vstupenky na film dle vlastního výběru v rámci přehlídky kinematografie severských a pobaltských států Severský filmový podzim 2017 v Praze. Ceny do hry věnoval Severský filmový klub. Kdo si zajde do kina?





Položili jsme vám tuto soutěžní otázku:



„Jak se jmenuje film, který slavnostně otevře osmý ročník Severského filmového podzimu?“



Správná odpověď zněla: Kráčej se mnou (De standhaftige)



Výherce jsme kontaktovali e-mailem (zkontrolujte si, prosím, vaši schránku).



Výhercům gratulujeme a všem ostatním přejeme mnoho štěstí v dalších soutěžích.



Váš Červený koberec.





Podělte se: Sdílet

Facebook

Twitter



Google

LinkedIn



Tumblr

Reddit



Pinterest

Pocket



WhatsApp

Skype



Tisknout