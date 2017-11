Trailer Kolo zázraků s Kate Winslet a Justin Timberlake

„Slečno, sem teď nesmíte. Bude bouřka.“







Nový film Woodyho Allena Kolo zázraků nás vezme do 50. let minulého století na Coney Island. Vypravěčem příběhu, který je zatím obestřen tajemstvím, je plavčík Mickey (Justin Timberlake) s bujnou fantasií. V dalších rolích se představí Kate Winslet, Juno Temple, Jim Belushi, Debi Mazar, Max Casella, Tony Sirico, Geneva Carr, Steve Schirripa, Candice A. Buenrostro, Marko Caka, Jack Gore, Bobby Slayton, Robert C. Kirk a další.

Premiéra v českých kinech je naplánovaná na 4. ledna 2018.