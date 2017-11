Půlnoční premiéra Liga spravedlnosti v multikinech Premiere Cinemas, Cinema City a GAC

Kdo zachrání svět tentokrát?









Batman, Wonder Woman, Superman, Aquaman, Flash a Cyborg konečně vtrhnou do našich kin, a to v plné parádě. Justice League si totiž nezaslouží jen tak obyčejné uvedení, proto si pro nás multikina Premiere Cinemas, Cinema City (včetně sálů 4DX, IMAX a VIP) a Golden Apple Cinema připravila řadu půlnočních premiérových promítání. Ligu spravedlnosti si tak můžeme poprvé vychutnat v noci ze středy 15. listopadu na čtvrtek 16. listopadu 2017.