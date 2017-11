Soutěž o tři knihy My Little Pony film – Příběh podle filmu

Ochraňte s velkou Šestkou Ponyville na stránkách knihy.









Twilight Sparkle, Applejack, Rainbow Dash, Pinkie Pie, Fluttershy a Rarity stojí před velkou výzvou, a to ochránit Ponyville před nebezpečím. Jak si při svém úkolu velká Šestka vede, můžeme sledovat nejen v kinech (My Little Pony Film), ale i na stránkách knihy My Little Pony film – Příběh podle filmu. Pokud si chcete tuto báječnou dobrodružnou knížku zařadit do své knihovničky, nebo ji nadělit někomu pod stromeček, zapojte se do naší soutěže o tři výtisky publikace My Little Pony film – Příběh podle filmu, kterou vám přinášíme ve spolupráci se společností Albatros Media a.s..