Recenze: Vražda v Orient expresu / Murder on the Orient Express

Každý zná nejslavnějšího detektiva na světě Hercula Poirota. Ten je sice na dovolené, ale z nenadání je povolán do Londýna, a tak mu nezbývá než na poslední chvíli chytnout vlak. Tak se stane, že se slavný Belgičan ocitá na palubě Orient expresu. Zde se setkává s podivnou skupinkou lidí. Po dnech cesty se však stane nešťastná nehoda a vlak je v noci zastaven pod náporem závěje. Uprostřed oné osudné noci je však také jeden cestující brutálně zavražděn. Je jen na Poirotovi, aby odhalil vraha. A podezřelí jsou všichni a nikdo.

Novou filmovou adaptaci nejslavnějšího detektivního příběhu Agathy Christie si pro nás připravil režisér Kenneth Branagh. Novou filmovou adaptaci nejslavnějšího detektivního příběhu Agathy Christie si pro nás připravil režisér Kenneth Branagh. Mezi jeho známější díla patří například superhrdinský snímek Thor. Jako režisér je Branagh ceněný a jeho díla jsou vždy velmi kvalitní, to platí i pro Vraždu v Orient expressu. Režisérsky a scénáristicky jde o beze sporu povedený snímek. Branagh dodržel duch, ve kterém se díla Christie odehrávají, a přesto do toho vložil něco nového, něco svého, což kupodivu fungovalo a nepůsobilo rušivě, jak by se mohlo zdát. Snímek je barevný, postavy pestré a pompézní, na první pohled tak trochu vyčnívající z celého příběhu. Navíc Branagh vsadil na spoustu známých tváři, které obsadil do rolí vedle Poirota, a to se mu vyplatilo.

Herecké obsazení je zde opravdu silné a pestré. V rolích podezřelých tak uvidíme hvězdy, jako jsou Judi Dench, Olivia Coleman, Penélope Cruz, Michelle Pfeiffer, Johnny Depp, Daisy Ridley, Josh Gad, Leslie Odom jr., Derek Jacobi, Willem Dafoe či baletní star Sergej Polunin. Ani jeden herec nijak výrazně nevyčnívá, ale zároveň každá role svým způsobem vyniká a postavám i jejich představitelům se dostává dostatečného prostoru. Navíc se herci spolu dobře doplňují a je radost vidět tolik známých tváří spolu na filmovém plátně. Do role ikonického detektiva pak obsadil Kenneth Branagh sám sebe.

Jde o další z mnoha verzí slavného Belgičana, mezi jehož nejznámější ztvárnitele patří David Suchet či Peter Ustinov. Ten první je beze sporu nejvíce ikonický a mnozí si pod jménem Hercule Poirot představí právě jeho a nikoho jiného. Suchet postavu zpopularizoval a ztotožnil se s ní, je tedy obtížné si v této roli představit kohokoliv jiného. Nelze říct, že by Branaghovo ztvárnění bylo nějak zvlášť špatné, ale rozhodně by to šlo udělat lépe. Z hereckého hlediska to Branagh zahrál solidně a i francouzský přízvuk se mu povedl, co ale zřetelně kazí celkový dojem je poněkud nepovedená maska. Našedlé vlasy a otřesný knír se k puntičkářskému detektivovi opravdu nehodí. Když však přimhouříme oči, nebo je spíš zavřeme, tak v Branaghově podání Poirota uslyšíme.

Co ale také uslyšíme je výrazný hudební doprovod, který se line celým krimi thrillerem. I předchozí televizní adaptace detektivek Agathy Christie jsou známé svými neodolatelnými skladbami. I zde se tvůrcům, jmenovitě skladateli Patricku Doyleovi, podařilo složit výraznou znělku, která se objevuje v jednotlivých úsecích příběhu a patřičně doplňuje celkovou atmosféru filmu. Za zmínku také stojí píseň u závěrečných titulků, v podání herečky Michelle Pfeiffer.

Po zhlédnutí Branaghovy verze Orient expresu bude mít dost pravděpodobně divák smíšené pocity, zvlášť pokud je to fanoušek Agathy Christie. Nelze se zkrátka ubránit porovnávání se Suchetem, a rozdíl je obrovský. Možná by se srovnávání mělo dát stranou, jde přeci jen o dvě značně rozdílné verze, kdy každá z nich je jinak výrazná a vyniká v jiných momentech. Ta se Suchetem je zkrátka klasika. Branaghova verze je modernější, vizuálně propracovanější. Barevné pompézní scenérie podtrhují tón celého příběhu. Snímku hodně pomáhá i hvězdné obsazení, bez kterého by to zkrátka nebylo ono. Herci ve vedlejších rolích často zastiňují Branaghova Poirota. A ten je sám o sobě trochu problematický, zkrátka to není oblíbený belgický detektiv, na kterého jsme zvyklí. Je to změna, bohužel spíše k horšímu, postrádá eleganci a nadsázku, které k Poirotovi neodbytně patří, nemluvě pak o masce, která se vůbec nepovedla. Mimo to je však Vražda v Orient expresu kvalitně zpracované filmařské dílo. Otázkou však je, zda bylo vůbec potřeba, aby nová verze Poirota vznikla. Ne, nebylo, ale Branagh měl svůj sen. Na druhou stranu, to však může působit jako seznámení nové generace s detektivkami Agathy Christie, a to určitě není na škodu.





