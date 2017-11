Metallica: Quebec Magnetic v multikině Premiere Cinemas v rámci cyklu Premiere Extra

Nalaďte se na příjezd Metallicy do Prahy.









Každý správný fanoušek americké metalové skupiny Metallica bezesporu ví, že v pondělí 2. dubna 2018 přijede Metallica v rámci WORLDWIRED TOUR do pražské O2 areny. Pokud se ale chcete zaposlouchat do hitů této kapely ještě letos, nenechte si ujít koncertní klenot Quebec Magnetic, jehož záznam promítne multikino Premiere Cinemas 1. prosince 2017 v rámci speciálního cyklu Premiere Extra.