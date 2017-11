Recenze: Tom of Finland

Jeho dílo není pro všechny, ale tenhle film je.







Opět je tu snímek, který se vymyká našemu dennímu chlebu, kterým jsou všemožné sci-fi, dramata, romantické komedie, romantická dramata či dokonce sci-fi romantická dramata. Je to životopisný Tom of Finland, finský kandidát na Oscara, který sleduje život a kariéru kontroverzní osoby 20. století, umělce Touka Laaksonena. Zatímco pro homosexuální komunitu je pravděpodobně známou osobou, pro ostatní může být jeho příběh něčím novým. A co je neznámé, láká pozornost.

Touko Laaksonen (Pekka Strang) se vrací z války s touhou prosadit se v uměleckém světě. Nicméně v konzervativním Finsku se nesetkává s pozitivním přijetím ani jeho tvorba, ani jeho sexuální orientace. Touko má totiž zálibu v kreslení erotických kreseb svalnatých, do kůže oděných mužů s karikaturně zvětšenými genitáliemi. Nezbývá mu než prosadit se za velkou louží, a tak u kreseb gumuje své iniciály T. L. a nahrazuje je prostým Tom. A kariéra jednoho z nejslavnějších kreslířů gay porna na světě může začít.

Režisér Dome Karukoski si vzal nelehký úkol. Odvyprávět takový životní příběh s grácií a harmonií, nesklouznout přitom do zbytečností, které by odlákali divákovu pozornost od hlavní pointy, se mu téměř povedlo. Snad je film příliš dlouhý, ale dá se to přičíst na vrub snaze tvůrců pojmout celý život člověka, který se i tak do dvou hodin těžko napasuje.

I mezi nejlepšími gay a lesbickými filmy se tento bude vyjímat svou nenuceností a originalitou.Ale jinak? I mezi nejlepšími gay a lesbickými filmy se tento bude vyjímat svou nenuceností a originalitou. Kromě toho zaujme kamera, která je zejména v záběrech přírody slušná. I ozvučení stojí za to, ta správná hudba, v dobré hlasitosti, v těch správných momentech nás pozvolna protáhne celým snímkem, až je najednou konec. Ano, Tom už dnes nebude takovým trhákem, jakým byla před dvanácti roky Zkrocená hora Anga Leeho, ale je to dobrý film, nenáročně vystavěný, s jasnou pointou.

Pro svůj počin si Karukoski vybral celou plejádu herců různých národností jako jsou Werner Dähn, Jessica Grabowsky, Jakob Oftebro nebo Jimmy Shaw. A všechny spojuje podobná vlastnost. Jejich výkon je velmi úsporný a lidský, což životopisnému snímku jen nahrává do karet.

Je stále na místě říct, že pro někoho mohou být filmy s gay tematikou příliš silným kafem. Ovšem u Tom of Finland se opravdu není čeho obávat. Zdařilý snímek nás spíše provede životem umělce, kterým Touko Laaksonen byl, a při tom se pokusí o trochu osvěty a pochopení. Kromě příliš dlouhé stopáže a rušivého střihu mu nelze skoro nic vytknout, naopak. Kamera je dobrá, zvuk ještě lepší a minimalistické herectví hlavních postav osvěžující. Tom z Finska nás osloví, ukáže nám, co dokázal a co stále dokazuje a přiměje nás, když už ne nadšeně skákat do vzduchu, alespoň pochopit PROČ.





Objednal si tu někdo tanec na klíně?





Naše babička se v hrobě obrací Touko!





Tak se máme rádi no.