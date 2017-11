Chybět nemohli konfety, kopa filmových dětí, Anna Fialová, Petr Ostrouchov, Sabina Remundová, Klára Melíšková, Viktor Tauš, Petr Jarchovský a další.







Filmová trilogie Zahradnictví míří do finále. Ve čtvrtek 16. listopadu 2017 vstoupí do kin třetí díl s podtitulem Nápadník. Na plátně se do sebe zamilují Daniela (Anna Fialová) a Mirek (Ivan Lupták). Jejich vztah ale hned z kraje čeká velká zkouška v podobě Danielina otce Jindřicha (Martin Finger).

Ještě před tím, než se dozvíme, zda se dočkáme láskyplného happy endu, proběhl křest soundtracku s titulní písní k filmu Nápadník z trilogie Zahradnictví.

Kmotry CD se stala nejen celá hromada dětských herců ze všech tří dílů Zahradnictví (Tereza Hladíková, Anežka Rouhová, Kryštof Racek, Barbora Suchá, Samuel Budiman, Josefínka Marková, Johana Suchá), ale i ostřílení herci a filmoví tvůrci. Slavnostní akci podpořili Petr Ostrouchov, Sabina Remundová, Klára Melíšková, Viktor Tauš, Petr Jarchovský či Jáchym Kučera. Děla plného pestrobarevných konfet se chopila Anna Fialová, ústřední hrdinka Nápadníka. Výbuch nejprve všechny vystrašil, ale hned vzápětí všichni se smíchem pozorovali k zemi snášející se lesklé papírky.