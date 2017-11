Soutěž o vstupenky do kina IMAX a Cinema City na film Liga spravedlnosti

Zachraňte svět po boku Justice League v kině IMAX.









Fanoušci Batmana, Wonder Womana a Supermana bezesporu již nemohli dospat, kdy se jejich oblíbení superhrdinové opět objeví v kině. Akční fantasy Liga spravedlnosti nám přináší nejen (na filmových plátnech) ostřílenou trojici, ale i Aquamana, Flashe a Cyborga. Jak dopadne jejich spolupráce? Zachrání svět? A opravdu se vrátí Superman? Pokud si chcete vychutnat všechny superhrdinské souboje do nejmenšího detailu, je kinosál IMAX ideální volbou. Při této příležitosti jsme pro vás, ve spolupráci se společnostní Cinema City, připravili soutěž o tři páry vstupenek do kina IMAX a multikina Cinema City