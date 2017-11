Dwayne Johnson v prvním traileru Rampage: Ničitelé bojuje s gigantickými zvířaty

Gorila, vlk a krokodýl si vyjdou do města na oběd.







V akčním dobrodružném sci-fi inspirovaném hrou z osmdesátých let Rampage: Ničitelé nás režisér Brad Peyton seznámí s Dwaynem Johnsonem, který se ocitl ve svízelné situaci. Při své práci se spřátelil s vzácnou bílou gorilou Georgem. Ta je ale bohužel díky nelegálnímu genetickému experimentu nakažena a z obyčejného zvířete se stává gigantické ničivé monstrum. V traileru uvidíme George, jak spolu s obřím vlkem a krokodýlem vtrhnou do města plného lidí.

Premiéra v českých kinech je naplánovaná na 19. dubna 2018.