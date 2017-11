Listopadová knižní nadílka od Albatros Media

Medvídek Pú, Kovy, Saturnin, zoufalé ženy, prapověsti i Van Gogh nám zpestří listopadové čtení.





Zachumlat se s knihou v ruce do oblíbené deky a strávit tak nevlídné podzimní večery v milé společnosti? To je sen všech vášnivých čtenářů. Mediální společnost Albatros Media a.s. nezahálí ani v listopadu a přináší na pulty knihkupectví desítky lákavých knižních titulů. A jako každý měsíc, i tentokrát jsme pro vás vybrali několik vtipných, poučných, napínavých i trendy novinek. Umělecké duše zaplesají nejen nad Van Goghovou hvězdnou nocí, ale i nad Disneyho Zlatou klasikou, která se tentokrát zaměří na umělce Carla Barkse. Nostalgie na nás pomrkává ze stránek knih Saturnin se vrací a Vzpomínkomat. Absolvovat budeme moci i lekci z historie, a to prostřednictvím publikací Prapověsti naše s trochou vtipné kaše a Příběhy hrdinů 20. století II. Dětskou duši pohladí Medvídek Pú – Rok plný svátků s Medvídkem Pú. Ani v listopadu se neobejdeme bez YouTuberů. Tento měsíc vychází Kovy – Ovšem mapující cestu obyčejného kluka k hvězdě internetu. Stephenie Meyer sice ságu Stmívání už uzavřela, začíst se ale můžeme do její novinky, špionážního thrilleru Specialistka. Zamilovaná dvojice Karin Babinská a Richard Krajčo nás nechají nahlédnout do soukromí prostřednictvím společné knihy Kecy, kecy, kecičky. Toužíte po lásce, romantice i napětí? Tak to určitě sáhněte po Napravené. Smíchu není nikdy dost. Pobavte se s Halinou Pawlowskou a českou prózou Zase zoufalé ženy dělají zoufalé věci