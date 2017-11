Recenze: Madam služebná / Madame

S některými problémy se asi nedá nic dělat.







Milovníky francouzských komedií jistě zahřeje u srdce, když uslyší, že do našich kin právě přichází další film z tohoto soudku. Bohatý americký pár Anne (Toni Colette) a Bob (Harvey Keitel) se přestěhoval do Paříže, aby navrátil lesk svému vztahu. Dokonalá hostitelka Anne pořádá slavnostní večeři a shodou okolností se k prostřené tabuli musí posadit i její služebná Maria (Rossy de Palma), kterou Anne vydává za španělskou šlechtičnu. A zábava může začít…

Režisérka a zároveň scenáristka Amanda Sthers to sice myslela s příběhem dobře, ale úplně to nevyšlo.Tedy zábava začne alespoň podle synopsí k filmu, v reálu už to tak horké není. Režisérka a zároveň scenáristka Amanda Sthers to sice myslela s příběhem dobře, ale úplně to nevyšlo. Zatímco divák v sále očekává mnoho vtipných příhod, ke kterým dojde shodou mnoha šílených událostí, na plátně se odehrává vlažná a poněkud roztahaná životní kapitolka o tom, že společenské třídy existují i ve 21. století a nikdo s tím nic neudělá.

A právě proto je důležité zaměřit se na hlavní postavu. Ne že by Rossy de Palma byla špatná, ale čekala bych od herečky větší komediální výstup. Ale jde spíš o to, jaká je role samotná. Hlavní postava nevypadá hloupoučce, nicméně se tak v kritických chvílích chová, nechá s sebou manipulovat a nedokáže se za sebe postavit. Její příběh nedochází k žádnému vysvětlení a rozřešení, i když pokus o pointu je na závěr snímku jasně viditelný, byli bychom radši, kdyby pointa zmizela a film měl raději konec.

V Madam služebné nechybí ani pravá americká mrcha, tedy Anne. Tady jaksi nechápeme, jak si miloučký stařík Bob mohl vzít za ženu někoho takového. A ano, je tu i „nepovedené“ dítě z prvního manželství, ale právě Stevan (Tom Hughes) je nejzdařileji napsanou postavou. Celkově film není až tak špatný, jak by se mohlo zdát, ale je tu hodně detailů, které nám možná budou vadit. Kromě podivného manželství je to například i taková filmová klasika a tou jsou postelové scény, ve kterých jsou dva hlavní aktéři (očividně po aktu) stále oblečeni do spodního prádla. Od upřímných Francouzů by člověk upřímně čekal víc.

Ve výsledku Madam služebná jako celovečerní film příliš neuspěje. Je to příběh, jehož pointu sice divák chápe, ovšem čemu už nerozumí, je to, proč mu někdo hodinu a půl sděluje NĚCO, a nakonec neřekne NIC. Ocenit se tu dá už tradiční příjemnost a otevřenost francouzských filmů, stále nám ale zbývá myšlenka, že Madam služebná je zbytečným počinem. Na komedii není dost vtipná, na drama není dost dramatická a spíše připomíná epizodku ze seriálu, v jehož dalším díle mohou tvůrci hlavní postavu vyhodit do povětří nebo nechat královsky zbohatnout. Takže i když člověk při sledování tohoto snímku vyloženě netrpí, rozhodně není „přilepen zrakem na plátno“. Spíš jen nedočkavě pokukuje po hodinkách a přemýšlí, co si dá k večeři.





