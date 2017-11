Listopadová soutěž o deset VIP vstupenek do multikina Premiere Cinemas

Mrazivé a nevlídné listopadové počasí doslova vybízí k tomu, abychom si zašli na film do našeho oblíbeného kina. V multikině Premiere Cinemas v Praze, Olomouci a Teplicích můžete zhlédnout horory, komedie, akční trháky i dramatické snímky. Těšit se můžete například na koncertní film Metallica: Quebec Magnetic, komedii Matky na tahu o Vánocích či jeden z neočekávanějších trháků roku Star Wars: Poslední z Jediů. Zapojte se právě teď do naší aktuální soutěže a vyhrajte některý z pěti párů VIP vstupenek do multikina Premiere Cinemas.