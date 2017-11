Otevření výstavy Josefa Lady v Tančícím domě podpořili Jiřina Bohdalová, Renata Langmannová, Jitka Asterová, Stanislav Zindulka a další hosté

Ladovy obrazy, ilustrace i osobní věci jsou k vidění v Galerii Tančící dům.







Vnuk a pravnuci slavného malíře Josefa Lady připravili unikátní výstavu u příležitosti 130. výročí narození a 60. výročí úmrtí jejich slavného dědečka a pradědečka. Na čtyřech patrech Galerie Tančící dům nalezneme Ladovy obrazy, ilustrace, dětskou tvorbu, interaktivní exponáty i osobní věci tohoto velikána českého výtvarného umění.

Pozvání na slavnostní otevření výstavy Sedmičky Josefa Lady přijala celá řada vzácných hostů. Chybět nemohl hlas chytré kmotry lišky, česká herečka Jiřina Bohdalová. Na otázku, co se jí vybaví jako první, když se řekne Josef Lada, odpověděla: „To je zajímavý, mně naskočí jako první Vladimír Dvořák. Blízko Hrusic měl chatu, a když jsme se navštěvovali, z naší chaty na tu Vladimírovu jsme museli jet přes Hrusice. Takže jsme byli blízko panu Ladovi, aniž jsme to věděli. Mohli jsme ho třeba ještě zastihnout. Do dneška mě to mrzí.“

Kladný vztah k umělci má i Renata Langmannová, která prozradila, že na knížkách Josefa Lady vyrostla. Jitka Asterová si dokonce myslela, že má doma Ladův originální obraz. „Nedávno jsem zjistila, že ne. Nicméně byla to typická zimní krajina se zamrzlým rybníkem. Já si Vánoce bez Lady neumím vůbec představit,“ zavzpomínala herečka a moderátorka.

Moderátor vernisáže Alexander Hemala dále na podiu uvítal Stanislava Zindulku, Zdenku Procházkovou, Zdeňka Podhůrského a samozřejmě i vnuka a pravnuky Josefa Lady.