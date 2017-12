Premiéra osmého dílu vesmírné ságy Star Wars se blíží, co se ale dělo před ním?

Bylo jednou v předaleké galaxii…

Vánoce už se blíží a po dvou letech se na velká plátna vrací kultovní fenomén Star Wars s podtitulkem Poslední z Jediů. Fanoušci už skoro rok polemizují nad významem názvu osmé epizody, nad tím, kdo jsou rodiče Rey a co je to Porg. To a mnohem více by nám mělo být v novém filmu režiséra Riana Johnsona zodpovězeno.

Celý projekt Star Wars začal v roce 1977 pod taktovkou režiséra George Lucase. Původní trilogie se postupně stala kultovním představitelem sci-fi žánru, který si oblíbily miliony fanoušků po celém světě. Každý chtěl být Luke, Leia a Han. Později pak v roce 1999 vznikl první díl nové trilogie, která se měla zaměřovat na to, co bylo před dobrodružstvími Luka, Lei a Hana, byl to vhled do historie a zrodu toho největšího filmového padoucha, Darth Vadera. Ovšem tato nová trilogie už nebyla tak dobře přijatá, pořád je však součástí této vesmírné ságy a je považována za její kánon. V současnosti vzniká nová trilogie, která navazuje na tu z roku 1977, děj se odehrává několik let po ní, původní hrdinové zestárli a přišli na řadu noví, kteří nám byli prvně představeni v roce 2015 v počátečním snímku trilogie s podnázvem Síla se probouzí.