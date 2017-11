Vyhlášení halloweenské soutěže o pět párů VIP vstupenek do multikina Premiere Cinemas

Kdo získal vstupenky do multikina









Od 28. 10. 2017 do 3. 11. 2017 jste se mohli zapojit do soutěže o pět párů VIP vstupenek do multikina Premiere Cinemas v Praze, Olomouci a Teplicích. Kdo vyhrál?



Položili jsme vám tuto soutěžní otázku:



„Jak se jmenuje nejnovější díl hororové série SAW, který jsme mohli vidět v předpremiéře v multikině Premiere Cinemas 25. října 2017?“



Správná odpověď zněla: Jigsaw





Šťastnými výherci se stali:

Radek Vrbička, Pardubice

Ludmila Kretschmannová, Horní Bojanovice

Milan Novotný, Boleradice

Gabriela Šmolková, Dvůr Králové

Marie Hořejší, Řepeč



Výhercům gratulujeme a prosíme je, aby si zkontrolovali svoje e-mailové schránky. Všem ostatním soutěžícím přejeme mnoho štěstí v dalších soutěžích.

Váš Červený koberec.