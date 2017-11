Recenze: Rock’n Roll

Pan Cotillard má krizi středního věku.







Guillaume Canet je slavný francouzský herec. Jeho partnerkou je kráska Marion Cotillard, takže je pro většinu známý spíše jako pan Cotillard. Canet začíná být neklidný z každodennosti svého života a z toho, že ho producenti a režiséři začínají obsazovat do rolí otců, a ne mladých nebojácných postav jako dříve. Zkrátka ho tak trochu považují za páprdu, který se už neumí tak odvázat jako dříve. To si ovšem Canet nenechá jen tak líbit, přece není žádný staroch! Sex, drogy, rock’n roll a plastika to určitě spraví.

Režisér a hlavní hrdina Guillaume Canet si pro nás připravil nevšední filmový zážitek.Režisér a hlavní hrdina Guillaume Canet si pro nás připravil nevšední filmový zážitek. Nabízí nám neobvyklý vhled do života herců a hereček. Navíc tu jde také o příběh muže, který se potýká s krizí středního věku. A to, jak se s ní rozhodne vyrovnat, je opravdu povedené. Canet si tak dělá srandu nejen sám ze sebe, ale i z celého filmového průmyslu. Jako režisér a zároveň hlavní hrdina si Canet připravil humorný pohled na život celebrit. My se pak jen ptáme, zda je to takové ve skutečnosti, a kde je ve snímku hranice mezi realitou a fikcí. Ta se hledá složitě, zvláště protože v příběhu hrají všichni sami sebe, tedy zparodované verze sami sebe.

A že jim to jde. Hlavní hvězdou je již zmíněný Canet. Ten je českému divákovi známý především ze skutečností inspirovaného válečného snímku Šťastné a veselé, kde si zahrál po boku své tehdejší partnerky Diane Kruger. Mimo to však většina nejspíš uslyší Canetovo jméno poprvé. A že jde o parádní seznámení s tímto francouzským hercem a režisérem, o tom není sporu. Guillaume Canet se tu ukazuje jako talentovaný herec a komik, který si navíc umí pořádně udělat srandu sám ze sebe, a to se cení. Svoji postavu dovádí až za hranice šílenství. Mohlo by se zdát, že to místy až přehání, ale je jasné, že to bylo uměleckým záměrem a všechno máme brát jako jednu obrovskou nadsázku.

Do toho konceptu zapadá i jeho skutečná partnerka Marion Cotillard, která v příběhu rovněž ztvárňuje fiktivní verzi sama sebe. Mezi její nejznámější filmy patří například Edith Piaf, Temný rytíř povstal, Počátek nebo Macbeth. Cotillard se ve snímku svého manžela vyřádila. Na jejím výkonu je jasně poznat, že dělat si legraci sama ze sebe ji evidentně bavilo a vyžila se v tom. Cotillard, známá spíše pro své vážnější role, se předvedla jako skvělá komička, která zazářila po boku svého manžela. Pozadu nezůstali ani ostatní herci, kteří dohromady vytvořili kvalitní ansámbl, co zkrátka bavil. Ve snímku tak můžeme například vidět fiktivní verze herců, jako jsou Gilles Lellouche, Johnny Hallyday, Kev Adams či Ben Foster a mnozí další.

Kromě silného hereckého obsazení je ve snímku výrazná i další věc, a tou je povedený hudební doprovod, který koresponduje s názvem filmu „Rock’n Roll“. Zaznívají tu hity jako You Spin Me Round (Like a Record), That’s Not My Name, Quand je t’aime, Don’t Dream It’s Over či Forever Young. Písně skvěle doplňují náladu celého příběhu. Zároveň dotvářejí celkovou atmosféru a děj má díky nim větší spád, takže se u něj nenudíme.

Rock’n Roll je správná francouzská komedie, u které se skoro celou dobu bavíme. Canet si utahuje ze sebe a z toho, že už není tak žádaná hvězda, jako kdysi býval, a to funguje. Je pravda, že snímku i Canetovi se dá vytýkat, že se občas až moc snaží a tlačí na pilu, ale promineme mu to, protože v závěru je patrné, že to bylo již od začátku záměrem. Navíc, i když je Canet pro českého diváka ne moc známý francouzský herec a režisér, tak velmi mile překvapí a lehko si ho oblíbíme. Nutno podotknout, že celý koncept může být poněkud matoucí a zvláštní, ale když je divák dostatečně svolný, tak si film lehko oblíbí a pochopí, v čem tkví jeho krása. A to je totiž v jeho bezprostřednosti a spontánnosti. Canet si s ničím nebere servítky, ukazuje svůj svět takový, jaký je s trochou bizarního přikreslení, které z příběhu činí tak skvěle potřeštěnou podívanou.





