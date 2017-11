Vyhlášení listopadové soutěž o deset VIP vstupenek do multikina Premiere Cinemas

Kdo se vydá do moderního multikina?









Od 21. 11. 2017 do 27. 11. 2017 jste se mohli zapojit do soutěže o deset VIP vstupenek do multikina Premiere Cinemas v Praze, Olomouci a Teplicích. Kdo získal VIP lístky?



Položili jsme vám tuto soutěžní otázku:



„Ve kterém obchodním centru naleznete olomoucké multikino Premiere Cinemas?“



Správná odpověď zněla: Galerie Šantovka





Šťastnými výherci se stali:

Jindřiška Mazáčová, Horní Bečva

Iveta Ladnarová, Provodov-Šonov

Dan Pátek, Praha

Petr Čmerka, Mladá Boleslav

Marta Bachovská, Znojmo



Výhercům gratulujeme a prosíme je, aby si zkontrolovali svoje e-mailové schránky. Všem ostatním soutěžícím přejeme mnoho štěstí v dalších soutěžích.

Váš Červený koberec.