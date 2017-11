Na Žofíně zpívali a tančili děti z dětských domovů, Anička Slováčková, Milan Peroutka, Ilona Csáková a další VIP hosté

Hejbejte se a zpívejte s Hankou Kynychovou má za sebou jubilejní jedenáctku.







K listopadu již téměř neodmyslitelně patří bohulibá akce Hejbejte se a zpívejte s Hankou Kynychovou, která nejen roztančí a rozezpívá, ale i rozveselí stovky kluků a holek z dětských domovů. Tento rok jich do pražského Žofína dorazilo téměř 200. Vzhledem k tomu, že akci slavnostně zahájil starosta MČ Prahy 1 Oldřich Lomecký, padla i otázka, jestli se v novorenesanční budově stojící na Slovanském ostrově potkáme i příští rok. A vypadá to, že pořadatelé, děti, tety i lektoři mají před sebou další rok tvrdé, ale nádherné práce.

Vzhledem k tomu, že se tento rok nesl v duchu tzv. „jubilejní jedenáctky“, vzpomínalo se opravdu ve velkém. Po krátkém video ohlédnutí za uplynulými deseti ročníky se pustili malí i velcí závodníci do předvádění svých oblíbených choreografií. Jednotlivá čísla pečlivě trénují jak děti, tak tety pod dohledem skvělého týmu lektorů, mezi které patří Filip Jankovič, Marek Dědík, Radek Fišer, Martin Ivanecký, Igor Šustr, Jan Hönig, Lucie Škrobalová a další.

Moderátorského mikrofonu se opět chopila skvělá Miluše Bittnerová, jež na pódiu střídavě vítala jednotlivé dětské domovy i spoustu hvězdných hostů. Doslova celý Žofín rozhýbala, během svého vystoupení, zpěvačka Ilona Csáková. Vřelého přijetí se dočkali i Milan Peroutka, Shopaholic Nicol, Anička Slováčková či Leona Machálková. „Hance ze srdce fandím v tom, co dělá pro děti z dětských domovů. Setkání na Hejbejte se a zpívejte jsou pro mě vždy veselá i dojemná. Bylo mi potěšením podpořit Hanku a její tým,“ svěřila se Machálková.

Chválou nešetřila ani moderátorka a herečka Laďka Něrgešová: „Je to úžasná věc, kde se spojuje tolik dobrých věcí, že už jenom za tohle si Hanka zaslouží velký obdiv. Děti se musí na celou akci připravovat, strašně to prožívají, a pak jedou do Prahy se předvést. Za to je čeká spousta dárků, překvapení a emocí. Jsem ráda, že jsem byla opět přizvána se zúčastnit. Opět to byla skvěle připravená akce.“

Vedle již tradičních hostů, jako jsou Ljuba Krbová, Jana Adamcová, Markéta Hrubešová se objevili i nováčci. Pozdravit se s dětmi přišli modelka Aneta Vignerová, moderátorka Tereza Pergnerová či zpěvák a skladatel Marek Ztracený. Poslední jmenovaný dokonce vyzval Lukáše Mazače z dětského domova v Humpolci, aby si s ním na podiu zazpíval píseň Ztrácíš. Talentovaný mladík si totiž právě tuto písničku vybral pro konkurz na Konzervatoř Jaroslava Ježka.

Aby si děti mohly odnést nádherné dárky a blyštivé medaile, musela na Žofíně usednout i porota. Nelehkého úkolu se chopili hudební skladatel Zdeněk Barták, herečka Kristýna Janáčková, choreografka Leona Qaša Kvasnicová, stylista Kája Pavlíček, klavírní virtuos Jozef Holly a mnoho dalších.