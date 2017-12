Recenze: Paddington 2

Chlupatý medvídek z Londýna je zpátky!







Paddington už nějakou dobu žije s Brownovými, stal se zkrátka členem rodiny. Všichni sousedé si ho oblíbili (tedy až na pana Curryho), od jeho příchodu se jejich životy poměrně zlepšily. Jednoho dne je však Paddington křivě obviněn z krádeže starožitného leporela a poslán do vězení. Je teď na Brownových, paní Birdové, sousedech, jeho spoluvězních a hlavně Paddingtonovi, aby ho z toho vylízali a dopadli správného pachatele, který je blíž, než se zdá.



Britská produkce v čele s režisérem a scenáristou Paulem Kingem si pro nás připravila filmové pokračování oblíbeného dětského příběhu. Paddington se vrací na plátna kin a baví stejně jako v prvním díle, možná i trochu více. Kingovi se opět povedlo vytvořit sofistikovaný, dojemný a zároveň vtipný snímek, který si oblíbí všechny generace. Příběh baví, má spád a děti si z něj něco odnesou, na rozdíl od ostatních komerčních animáků dnešní doby. Tomu napomáhá již zmíněná britská produkce. Kdyby tvůrci byli Američané, nebylo by to zkrátka ono. Britové mají ten jedinečný břitký humor, který dovedou přenést na filmová plátna, tak aby to nepůsobilo trapně a mělo úroveň.

Tvůrci opět zapojili mnoho britských hvězd, které mají šarm.Co dodává snímku ještě větší úroveň je herecké obsazení. Tvůrci opět zapojili mnoho britských hvězd, které mají šarm a zkrátka nezklamou. V titulní roli opět uslyšíme Ben Whishawa coby medvídka Paddingtona. Ovšem důležitější je, že se v rolích členů rodiny Brownových vrací Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Madeleine Harris, Samuel Joslin a Julie Walters. Nejvýraznější z nich je Hugh Bonneville jako otec rodiny. Bonneville, známý především pro svoji roli v dramatickém seriálu Panství Downton, se tu ukazuje jako zdatný komik, který baví a je snadné si ho oblíbit. Další důležitou roli zastával druhý Hugh, tedy Hugh Grant, který ve snímku ztvárnil hlavního záporáka. I jeho může být nezvyklé vidět v dětské komedii, ale Grant bez problémů zapadl do příběhu. Jeho postava je potřeštěná a zkrátka se s ním nenudíme. Ve vedlejších rolích se pak objevují britské ikony jako Jim Broadbent, Peter Capaldi, Imelda Staunton, Michael Gambon či Brendan Gleeson a mnozí další.

Pro příběh je příznačný i hudební doprovod, který koresponduje s jeho celkovou atmosférou. O to se postaral skladatel Dario Marianelli, který se podílel na snímcích jako Pokání, Jana Eyrová či Pýcha a předsudek. Ze jmenovaných děl je patrné, že Marianelli si s britskými klasikami rozumí a ví, jak docílit toho správného hudebního efektu. V Paddingtonovi se setkáváme s téměř pohádkovými znělkami, které zapadají do děje a dobře ho doplňují.

Ovšem nebylo by to ono, nebýt působivých vizuálních efektů, které by se jistě neměly opomíjet. I když je hlavní hrdina počítačově zpracovaný, tak vedle skutečných herců působí naprosto realisticky. Ve scénách, kdy Paddington zachází s reálnými objekty, které pak například předá dál živé osobě, skoro nepoznáme, co je trik a co skutečnost. Na finálním produktu je tak vidět, jak precizní a detailní práci odvedli tvůrci speciálních efektů.

Paddington 2 je zkrátka kvalitně odvedená filmařská práce po všech stránkách. Od zajímavého a zábavného děje, přes hvězdné obsazení, čarovný hudební doprovod až po skvělou vizuální stránku. Pro tuhle pohádku byla navíc už v prvním díle příznačná jakási sympatická dětská naivita, kterou si dokázal získat diváky všeho věku. To se tvůrcům povedlo zachovat i v pokračování, takže jde opět o podívanou pro celou rodinu. Tím se druhý díl překvapivě vyrovná tomu prvnímu, což je u pokračování nezvykem. Ve shrnutí tu jde o milou, poučnou, zábavnou, a především dojemnou podívanou pro děti i dospělé.





