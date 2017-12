Knihu Barrandov a Zahraniční film pokřtil Marek Vašut

Historik Pavel Jiras nás zve na prohlídku filmového studia Barrandov.







Nakladatelství Universum přináší všem filmovým fandům poklad v podobě více jak čtyřsetstránkové knihy Barrandov a Zahraniční film. Rozsáhlá obrazová publikace od filmového historika Pavla Jirase nám představí zahraniční filmy točené na Barrandově od jeho počátků po současnost. Poutavý text je doplněn více než 600 unikátními a většinou nikde nepublikovanými fotografiemi.

Kmotrem jedinečné publikace se stal český divadelní a filmový herec Marek Vašut, který má se zahraničními produkcemi nemalé zkušenosti. Představení knihy doprovázela trochu nostalgická atmosféra. Nejenže se zdůrazňovala šikovnost českých tvůrců, ale nakousla se i problematika stále dokonalejších počítačových triků. Herec dokonce v krátkosti zavzpomínal na natáčení filmu Mission: Impossible a na akční scénu v rybí restauraci, kdy se voda vyvalila na Staroměstské náměstí. Vše bylo samozřejmě vytvořeno v počítači. „A co já vím od průvodců, tak ještě deset let po tom tam Japonci rýpali do země a ptali se, kde je ta restaurace,“ svěřil se Vašut.