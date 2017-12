Filmové události #47/17: Vyšla upoutávka s Ježíšem a Máří Magdalénou, Marhoul dotáčí Nabarvené ptáče

Film o osudové ženě Ježíše Krista natočil Garth Davis, autor seriálu Na jezeře a loňského dvěma cenami BAFTA a šesti nominacemi ověnčeného filmu Lion. Do ústřední role biblického příběhu Máří Magdaléna obsadil Rooney Maru (Muži, kteří nenávidí ženy, Carol), Ježíše si zahrál Joaquin Phoenix (Walk the Line, Noc patří nám). Epicky vypadající snímek, aspoň soudě dle audiovizuálně líbivého traileru, dorazí do českých kin 22. března 2018.