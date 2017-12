Soutěž o dvě kuchařky ze světa World of WarCraft

Uvařte si Gobliní řezy a další delikatesy WoW.









Počítačovou hru World of WarCraft zná snad každý. V roce 2016 jsme se s oblíbenými hrdiny i padouchy mohli potkat i na plátnech kin prostřednictvím snímku Warcraft: První střet. Nyní se ovšem nelítostné boje přesunou do našich kuchyní. Na pultech knihkupectví se totiž objevila oficiální kuchařka World of WarCraft, která nasytí (nejen) všechny zapálené hráče. Pochutnat si tak budeme moci na Gobliních řezech, Chilli dračího dechu a dalších specialitách. Ve spolupráci s nakladatelstvím Fantom Print a CREW vám přinášíme soutěž o dva výtisky World of WarCraft – Oficiální kuchařka.