Synopse seriálu Blade Runner 2049:

Třicet let po událostech prvního filmu odhaluje nový Blade Runner a důstojník losangeleské policie K (Ryan Gosling) dlouho ukryté tajemství, které je natolik zásadní, že by mohlo zcela rozvrátit poslední zbytky lidské společnosti. Toto odhalení ho nutí zahájit pátrání po Rickovi Deckardovi (Harrison Ford), bývalém Blade Runnerovi losangeleské policie, který je už 30 let nezvěstný.

Režie: Denis Villeneuve

Hrají: Robin Wright, Harrison Ford, Ryan Gosling, Dave Bautista, Edward James Olmos, Jared Leto, Mackenzie Davis, Ana de Armas

Premiéra v ČR: 5. 10. 2017 (Falcon)