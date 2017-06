Recenze: Spider-Man: Homecoming / Spider-Man: Homecoming

„With great power comes great responsibility.“







Když se skupinka zlodějíčků dostane k mimozemským zbraním ponechaným na Zemi a začne je kombinovat s těmi pozemskými, vyrobí tak zbraně hromadného ničení a přijde na skvělý kšeft. O pár let později se na scéně objevuje mladý dobrodruh Peter Parker, klučina, kterého pokousal radioaktivní pavouk a stal se tak superhrdinou pojmenovaným Spider-Man. Ten shodou okolností padouchy s destruktivními zbraněmi objeví a rozhodne se je zastavit. Na své cestě však objevuje, že být hrdinou znamená mnohem víc než supermoderní oblek a nejlepší technologie, kterou mu poskytuje Tony Stark. Mladý Peter tak zjišťuje, jaké to doopravdy je být superhrdinou.

Spider-Man se vrátil do svého domovského studia Marvel, a to velkolepým způsobem. Pod taktovkou režiséra Jona Wattse vznikla již třetí adaptace pavoučího muže. Tentokrát ovšem spolupracovalo studio Sony se studiem Marvel, kterému se konečně podařilo vytvořit správnou vizi Spider-Mana. V jejich a Wattsově podání je Peter Parker alias Spider-Man mladý kluk na střední škole, který získal superschopnosti a musí se s nimi vypořádat. Na rozdíl od předchozích dvou adaptací tentokráte nejde o tzv. „origin story“, kdy diváci objevují, jak přišel hrdina ke svým schopnostem. Ne, to už má Peter dávno za sebou, už má za sebou dokonce i velkou bitku po boku Iron Mana a spol. Toto je velký rozdíl a pozitivum oproti předchozím snímkům, což se musí ocenit. Tvůrci se pustili do něčeho nového, upustili od tradičního konceptu, a to se jim vyplatilo, film tak má svěží nádech a příběh se stal zajímavějším.

Novým hrdinou v převleku pavoučího muže je tentokráte Tom Holland. Novým hrdinou v převleku pavoučího muže je tentokráte Tom Holland. Tento talentovaný mladý Brit převzal štafetu po svých dvou starších kolezích a vtělil se do kůže Spider-Mana. Z jeho výkonu je vidět, že ho hraní bavilo a užíval si ho. Holland je nadaný nejen herecky, ale i fyzicky, a tak si část nebezpečných a bojových scén střihl sám, což je obdivuhodné. Jeho samotný herecký výkon je osvěžují, zábavný a v dramatických momentech dokonale přesvědčivý a dojemný, je jasné, že studio Marvel objevilo novou hvězdu. Důležitou roli v životě Petera Parkera si zahrála Melissa Tomei coby teta May. Tomei se objevuje jako poněkud mladší verze této postavy, kterou jinak fanoušci znají jako starou babičku. Jelikož je i Spider-Man v této verzi o něco mladší, tak se dobře doplňují a tvoří tak energické duo. Hlavního záporáka, kterému přezdívají Vulture, ztvárnil Michael Keaton. Ten není žádným nováčkem ve světě superhrdinů, mezi jeho známější role patří Batman ze stejnojmenného snímku. Tentokráte však hraje padoucha, a že mu to jde. Keaton dodává své postavě hloubku, díky čemuž to není jen další prostý padouch, má svůj příběh a postavení v celém filmu. Samozřejmě je na místě zmínit i postavu Tonyho Starka čili Iron Mana, kterého opět ztvárnil Robert Downey Jr. Stark má v Peterově životě poněkud otcovskou roli mentora. Objevuje se v pár scénách, ale všechny mají svůj význam a důležitost. V dalších rolích se objevují Jon Favreau, Zendaya, Donald Glover, Tyne Daly, Jacob Batalon, Laura Harrier, Tony Revolori, Jennifer Connelly a další.

Homecoming je po hudební stránce umělecké dílo. O to se postaral Michael Giacchino. Tento cenami ověnčený skladatel se podílel na snímcích jako Doctor Strange, Rogue One: Star Wars Story, Star Trek: Do neznáma a mnohých dalších. Ani tentokrát nezklamal. Už na začátku filmu zaznívá zmodernizovaný mix klasické znělky kresleného Spider-Mana, ze které dostane každý správný fanoušek husí kůži. Tvůrci útočili přímo na nostalgii, kterou znělka vyvolá a povedlo se jim. V dalších scénách zaznívají známé marvelovské skladby doplněné o nové tóny, což tvoří skvělé propojení. Ve snímků se objevují i moderní songy, které podtrhují celou jeho mladistvou atmosféru.

Spider-Man opět spadá do filmového světa studia Marvel, které si říká Marvel Cinematic Universe (MCU). Zde je vše propojené, což platí i pro Spider-Mana, jehož dějová linie přímo navazuje na události z Captain America: Občanská válka. Je ovšem spojený i s dalšími snímky spadajícími do tohoto universa, a tak je lepší je pro pochopení kontextu znát.

Akční dobrodružství cílí především na fanoušky Marvelu, kteří se v jeho světě vyznají a jako takový svou úlohu splňuje a fanoušky potěší. Díky mladistvému nádechu je však cílovou skupinou i mladší publikum. Film jako takový představuje skvělé propojení humoru, který je pro postavu Spider-Mana charakteristický, dramatičnosti a akčních scén, kde stále nepřestávají udivovat speciální efekty. Velký plusem je i samotný představitel hlavního hrdiny. Tom Holland skvěle ztvárňuje svou postavou a je vidět, že mu na ní záleží a že si tu roli náramně užívá. Spider-Man je nejoblíbenějším komiksovým superhrdinou vůbec, o tom není žádného sporu, a tak bylo důležité, aby byl náležité ztvárněn. Spider-Man s T. Maguirem a Amazing Spider-Man s A. Garfieldem na to šli každý jinak, ale pořád jim něco chybělo. Homecoming má konečně tu celistvost a všechno je tak, jak má být. Je to film, který pobaví, dojme, ale zároveň má hloubku a pořádnou dávku akce. Jak se říká: do třetice všeho dobrého. A Spider-Manovi to opravdu prospělo.





