Kráska a zvíře / Beauty and the Beast – recenze

Každý o tom někdy slyšel. Krásná dívka Belle je uvězněna v zakletém paláci, jehož pánem je princ přetvořený do ohavného a strašidelného zvířete a jeho sluhové jsou zakleti jako různý nábytek (svícen, hodiny, almara, konvice a další). I když je ze začátku vězněm, postupně se Belle stává spojencem služebnictva a se zvířetem se sbližuje. Jejich vztah pomalu roste a sílí, rodí se láska. A láska je právě to, co má zvířeti pomoci zvrátit kletbu a proměnit všechny obyvatele paláce zpátky do jejich lidské podoby.

Kráska a zvíře je jednou z nejznámějších disneyovských kreslených pohádek.Kráska a zvíře je jednou z nejznámějších disneyovských kreslených pohádek a režisér Bill Condon se rozhodl vytvořit z ní hraný film se vším všudy. Condon je známý pro ne moc úspěšné poslední dva díly ságy Twilight, ale také pro populární Dreamgirls a další. Adaptace kreslené pohádky na hraný snímek bývá ošemetnou záležitostí, ale v tomto případě se to povedlo. Condonova adaptace dokonce odpovídá na některé dříve nezodpovězené otázky, což je uspokojující. Nový počin zůstává věrný originálu, ale také přináší do hry něco nového, něco svého.

O úchvatnost celého vyprávění se postaralo i opravdu hvězdné obsazení. V hlavní roli, jako hrdinka Belle, se představila Emma Watson, známá především pro svou roli Hermiony Granger z Harryho Pottera. A právě tyto dvě postavy jsou si něčím podobné, obě jsou to velké knihomolky. Belle je trochu jiná Emma Watson, o něco půvabnější, ale přece si nemůžeme pomoci a vidíme v ní kus Hermiony. Začarovaného prince si zahrál Dan Stevens, herec známý především ze seriálu Panství Downton. Dan je sympatický a nadějný britský herec, který do role Zvířete vkládá jakýsi šarm, díky čemuž si Zvíře snadno oblíbíme. Gastona, hlavního padoucha, ztvárnil Luke Evans známý z Drákuly nebo Hobbit: Bitva pěti armád. Je těžké si v této roli představit někoho jiného než právě Evanse, vzhledově by se nenašel věrnější adept. Dvě z vedlejších rolí si zahráli Ewan McGregor a sir Ian McKellen jako dvojice sluhů Lumière a Cogsworth. Ti mají spolu dobrou chemii a navzájem se skvěle doplňují (nutno dodat, že jde o jejich první společný film). Dále se tu objevují Emma Thompson jako paní Konvičková/ Ms. Potts, Stanley Tucci coby pianista Maestro Cadenza, Audra McDonald jako Madame de Garderobe, Josh Gad jako Gastonův věrný poskok LeFou, Kevin Kline coby Maurice,otec Belle, a Gugu Mbatha-Raw coby Lumièrova láska Plumette a další.

Důležitým prvkem příběhu je hudba a hudební doprovod. Velká část děje se skládá z písní. Kráska a zvíře je muzikál, jako většina pohádek od Disneyho. Ovšem od ostatních se něčím liší, jeho písně jsou ikonické pro několik generací a zná je téměř každý, i když třeba neviděl film. Skladatelé si dovolili zariskovat, sáhli si na nedotknutelné. Pokusili se známé skladby něčím obnovit, přidat do nich nové texty a prvky, vhodnější pro hranou verzi. Také přidali například sólo („Evermore“) pro Zvíře/zakletého prince, které se v původní verzi neobjevuje. Tento risk se jim vyplatil, čísla jsou pořád stejné úchvatná jako v originále. To platí dvojnásob pro asi nejznámější píseň „Be our guest“, která se jim více než povedla. Diváci budou spokojeni. Vedle této písně se objevují i další známé písně jako „Belle“, „Gaston“, „Tale as Old as Time“, „Something There“ a další.

Co se týče hudebního doprovodu, je nutné vyzdvihnout i práci herců, většina z nich se ukázala jako velmi solidní zpěváci. Nejvíce asi překvapil Dan Stevens, který si pro tuto roli vzal dokonce hodiny zpěvu, což se mu víc, než vyplatilo, má příjemný a hrubý hlas, hodící se ke Zvířeti, jeho sólové číslo si každý zamiluje. Také potěší po tak dlouhé době slyšet zpívat Ewana McGregora, tato příležitost v mnohých vyvolá nostalgii spojenou s Moulin Rouge. V obsazení však také figurují herci se značnou muzikálovou zkušeností na Broadwayi, jako například Josh Gad či Audra McDonald, a je poznat, že to jsou profesionálové ve svém oboru.

Jak již bylo zmíněno, převedení animované pohádky do hrané podoby je vždycky obtížné, zvlášť v případě jako je Kráska a zvíře, kdy jsou nároky kladené diváky opravdu veliké. Bill Condon a jeho kolegové se toho ovšem nebáli a vytvořili kinematograficky opravdu okouzlující snímek. Je to spojení krásného příběhu, hvězdného obsazení, ikonických písní a kostýmů a scenérií jako vytržených z pohádky. Například asi nejznámější scéna, kdy Belle a zvíře tančí v obrovském sálu, je naprostou kopií své předlohy. Herci podali (na to že jde o pohádku) opravdu solidní výkony a všichni do jednoho předvedli své pěvecké talenty. Písně objevující se ve snímku je po jeho zhlédnutí těžké dostat z hlavy. Celkový výsledek zanechává pocit, že se tvůrci snažili o něco velkolepého a z větší části se jim to povedlo. Důležité je, užít si film takový jaký je a nehledat v něm zbytečné nedostatky, je to přeci jen pohádka, tak se jí nechme na chvíli očarovat.





