Recenze: Tanečník / Dancer

Roku 2015 jedno jediné virální video naučilo celý svět milovat balet. Alespoň na dobu trvání Hozierova hitu Take me to church. Mělo to být definitivní rozloučení fenomenálního Sergeje Polunina s tancem. Nakonec to ale všechno dopadlo trochu jinak. Pokud nejste zrovna příznivci baletu, nejspíš vám připadá nudný, snobský, nebo těžko srozumitelný. V Sergejově provedení je to vášnivá a strhující podívaná. Pokud znáte onen klip, kterým se proslavil u široké veřejnosti, jistě jste v první chvíli nevěděli, co čekat. Potetovaný baleťák se totiž běžně nevidí. Kontroverzním se však stal až v posledních letech.

Jak začal příběh jednoho z největších baletních talentůJak začal příběh jednoho z největších baletních talentů, srovnávaného s Nurejevem a Baryšnikovem? Čím vším si prošel? To nám ukazuje jednoduchý dokument a má o čem vyprávět, přestože dnes je Sergejovi teprve 27 let. A i když jde o příběh o baletu, kterému málokdo fandí nebo opravdu rozumí, je přístupný i běžným divákům. Jde totiž to lidský příběh, především o hodnotách, charakteru a obětech, které se umění musí přinášet.

Už z jeho dětství a prvních tréninků existují záběry, takže jeho příběh sledujeme od prvních krůčků. Sergej pochází z chudého městečka na Ukrajině, kde ho nečekala žádná zářná budoucnost. Jeho ambiciózní matka vedla pohybově nadaného chlapce ke gymnastice a později právě k baletu. Dobrá škola ale vyžaduje silné finanční zázemí, které rodina neměla. Otec a babička se tedy na mnoho příštích let přestěhovali za prací do zahraničí, aby podporovali Sergejovu kariéru, a tak mu zbyla jen matka. Brzy ale zůstal úplně sám, když ho vybrali mezi hrstku studentů Royal Ballet School v Londýně, a svou rodinu pak v dospívání roky neviděl.

Sergej sám dojemně vypráví, jak dřel mnohem víc než ostatní, protože doufal, že tak svede svoji rodinu znovu dohromady. Místo toho přišel rozvod rodičů, který ho zlomil. S baletem však pokračoval a jeho výjimečný talent a tvrdý trénink z něj udělaly v 19 letech nejmladšího sólistu Královského baletu, tedy získal nejvyšší možný post.

Potud je příběh dojemný, ale tak nějak očekávatelný. Jenže ze Sergeje se v této době nestala žádná Popelka, která by žila šťastně až do smrti. I když byl miláček publika, trápily ho vnitřní démoni, a ti ho začínají ovládat čím dál víc. Divoké párty, drogy, sbírka tetování, nespolehlivost: „Občas se neukázal tři dny na zkoušce, nebo ani nevěděl, co se večer hraje.“ Publikum ho stále zbožňovalo, ale Sergej začal svůj život nenávidět. Po necelých dvou letech tedy přichází šok: Polunin ze dne na den opouští londýnský balet. Obrovskou úlevu slaví tancem na zasněžené ulici. Nahý. Je to jeden z mála momentů, kdy ho vidíme šťastného.

Další cesta vede do Ruska, kde ho ale čeká podobné vyhoření. Sergej se stále trápí a hledá, a to víceméně trvá dodnes, i když už můžeme doufat, že je snad trochu spokojenější. Nechce pokračovat, ale nemůže přestat. Konec snímku zůstává otevřený, protože Sergejova taneční kariéra není u konce, přestože to měl v plánu už mnohokrát.

Dokument využívá značného množství materiálu, který natočila jeho rodina nebo přátelé v začátcích kariéry. Tance by mohlo být klidně více, ale je tu pár zajímavých záběrů, třeba obdivné pohledy tanečnic za oponou, nebo chvíle vyčerpání v šatně. Přesto nám dokument ze soukromí odhaluje jen velmi málo, a nejde jen o to, s kým zrovna Sergej chodí. O jeho motivaci se dovídáme jen poskrovnu, vše se neustále stáčí k rozvodu jeho rodičů nebo k ambicím matky, ale to je přece jen trochu povrchní pohled. Dokument pouze přiživuje image, kterou si Polunin sám vytvořil a evidentně si ji hlídá. Tvůrci se mu nedostali pod kůži a jen rozvádí to, co umělec vypráví v každém interview. My bychom se ale přece jen rádi dozvěděli víc.

Příběh ukrajinského baleťáka, který svým tanečním uměním uhranul i laiky, sledujeme od začátku. Od malého šťastného chlapce, který je odloučen od rodiny, až ke chvílím na vrcholu kariéry, kdy už se úsměv z jeho tváře dávno vytratil. Protože Polunin tančí dál, závěr dokumentu vyznívá do prázdna. Významným plusem je tu síla lidského příběhu, mínusem povrchnost vyprávění a komunikace se Sergejem. Spousta otázek zůstává nezodpovězena.





