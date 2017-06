Recenze: Pobřežní hlídka / Baywatch

„Mitchi, záliv tě potřebuje.“







Legendární seriál z 90. let minulého století prošel faceliftem a vrací se v nové, vytuněné podobě a s hodnocením „R“ (přístupný pro mladistvé pod 17 let pouze v doprovodu dospělé osoby). I když David Hasselhoff a Pamela Anderson pověsili seriálový záchranářský plovák na hřebík, Mitch Buchannon a CJ Parker žijí dál – vítejte v zálivu Bay pod režisérskou taktovkou Setha Gordona (Čtvery Vánoce, Šéfové na zabití).

Jen je to trochu víc přisprostlejší, přímočarejší, vtipnější, drsnější a svým způsobem i jednodušší.Dnes již kultovní seriál sice nebyl nejpropracovanějším televizním dílem, ale jen marně bychom hledali někoho, kdo by neviděl zpomalený běh dobře vyvinutých a stavěných plavčíků. Samozřejmě nesměly chybět nebezpečné akce překračující pravomoci záchranářů v červených plavkách. A přesně to samé dostaneme i v celovečerní podobě. Jen je to trochu víc přisprostlejší, přímočarejší, vtipnější, drsnější a svým způsobem i jednodušší.

Mitch Buchannon (Dwayne Johnson) je superhrdina Smaragdového zálivu (Emerald Bay). Všichni ho tu znají, milují ho a připisují mu až božské vlastnosti. A není divu, protože Mitch pro svoji pláž, a hlavně všechny tamní rekreanty doslova dýchá a neváhá pro jejich záchranu nastavit vlastní kůži. O to víc ho vytočí, když se na jeho písečku objeví drogy, mrtvoly či namyšlený Matt Brody s tváří Zaca Efrona.

„Náš film je mnohem odvážnější než seriál, jenže my jsme netočili rodinnou podívanou, která se bude vysílat v odpoledním čase, takže jsme si mohli dovolit spoustu fórů, které jsou za hranou, a taky častější zobrazování tělesných partií, na které není slušné zírat. Neberte to ale tak, že by nám nezáleželo na příběhu. Záleželo. Minimálně stejně tak jako zpomalených záběrech běžících plavčíků po pláži,“ prozradil Dwayne Johnson a má téměř pravdu. Film opravdu vyniká sprostostí a záběry na vypracovaná a krásná ženská i mužská těla. A na své si přijdou jak ženy, tak muži. Dwayne Johnson a Zac Efron by nic jiného než plavky nosit neměli. A když tvůrci obsadí Miss World 2000 (Priyanka Chopra) a modelku plavek pro Sports Illustrated (Kelly Rohrbach) jako sexy padoušku a blonďatou záchranářskou bohyni běžící zásadně ve zpomaleném režimu, je jasné, že pozornost publika jen tak neopadne.

Že se nebude jednat o hlubokomyslné dílo, bylo všem jasné. Cílem Pobřežní hlídky by mělo být pobavit, rozesmát a navnadit na dovolenou u moře s touhou, že třeba místní plavčíci budou vypadat stejně šťavnatě jako ti filmoví. To se ovšem tak úplně nestalo. I když akce, obnažené kůže, moře a vtipu dostaneme vrchovatou měrou, pozitivně vyletněný zážitek kazí rozvleklá stopáž a nekonzistentnost. Mnoho scén je do filmu naházeno bez ladu a skladu, což jim ubírá nejen na smyslu, ale i na humoru.

Nová filmová Pobřežní hlídka nabízí přesně to, co si pod tímto slovním spojením představíme. Jednoduchá zábava s cílem zasáhnout naše primitivní pudy. Dokonce si utahuje i sama ze sebe a některých herců. Což rozhodně není u letní akční komedie špatně. I obsazení je více než zdařilé. Navíc s dvojitou hvězdnou návštěvou. Výsledek ovšem pobaví méně, než bychom bývali čekali. Nejen, že na dvě hodiny je to jednoduché až moc, ale spousta zábavných scén je buď vytržena z kontextu nebo provařena v trailerech.





Že by to byl Batman? Ne, Mitch „The Rock“ Buchannon je větší a hnědší.







Otázka za 10 000 000, jakou má Victoria barvu očí?







Také vám ukápla slza z té nostalgie?