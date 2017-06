Recenze: Auta 3 / Cars 3

Už vážně nastal čas předat štafetu mladším?







Je tu trojka populárních Aut. Po hledání skutečných hodnot na venkově a špionském pokračování se tentokrát vydáme zjistit, zda Blesk McQueen obstojí v konkurenci mladších a novějších aut, které využívají supermoderní technologie ke svým tréninkům a statistika jim hraje do karet. My ale víme, že když do toho, co máte rádi, dáte srdíčko a poctivost, jste vítěz. Tedy alespoň v pohádkách. A buďme rádi, že alespoň tam!

Blesk stále vyhrává závody, ale najednou se něco změní. Staré závodníky nahrazují nové modely, drzí mladíci, kteří trénují na jakýchsi 3D simulátorech, ve virtuální realitě, prostě způsobem, nad kterým stará škola vrtí nárazníkem. Jenže jim to není nic platné, protože tahle nová generace vyhrává jeden závod za druhým. Blesk ale závodění miluje nadevše a nepřipadá si starý. Jenže takové rychlosti, jako jeho konkurenti, dosáhnout nedokáže. Vlije mu novou naději do žil alespoň trenérka Cruz Ramirezová?

Tento díl ale natankoval kvalitní palivo a je opravdu radost na něj pohledět. První díl byl poměrně příjemný, dvojka už budila rozpaky. Tento díl ale natankoval kvalitní palivo a je opravdu radost na něj pohledět. Je překvapivý, zábavný (ovšem neplést s „vtipný“, maximálně se občas pousmějete), příběh řeší celkem poutavé téma a závěr je… No asi ne dojemný, ale přinejmenším povedený.

Pixar je skutečným mistrem v zabavení jak dětí, tak dospělých. Každá věková kategorie tu má jiné vtípky a takřka jinou dimenzi příběhu. Ta jednoduchá linka pobaví malé človíčky, ty „hlubší“ myšlenky či narážky na současnou situaci (politickou aj.) zase dospělé, ale přitom dokáží nepohoršit děti. Náhodou je ohromně fajn sledovat v tak nenásilném a decentním zpracování tak závažné téma, jako nástup nové generace a její převahu nad stárnoucími hrdiny, kteří mají stále hromadu sil, ale prostě… už na to nemají. Jejich snaha přesvědčit okolí, že ještě nepatří do starého železa (doslova), je dojemná a donutí vás jim fandit. Děti to asi takhle vnímat nebudou, ty se prostě a jednoduše pobaví, ale pro dospěláky to může být hezké oživení.

Jenže… otázkou je, jak moc a jestli vůbec tahle upovídaná pohádka dokáže zabavit děti. Tvůrci se možná až moc zaměřili na zabavení dospělých. Anebo možná prostě počítají s tím, že jejich fanoušci trochu zestárli a tím posunuli hloubku myšlenek o něco dál, stejně jako se třeba Harry Potter stával čím dál temnějším s každým dalším dílem. Takže se to nedá brát úplně jako výtka, každý film má své publikum a snímek „pro děti“ nemusí být vždycky pro čtyřleté.

Tradičně je pohádka vyšperkovaná moderními hity a zase o něco lepší animací. Nechybí vydařený český dabing, kde se do hlavní role vrací Richard Krajčo. Překlad se občas také vyznamená („Si zabil“, pneumatika Hanka Zagorová). Ale není to Shrek, vtípky se tu tak nehýří. I když všechno plyne pomaleji, asi vás délka trápit nebude, je tak akorát.

U některých filmů se chytáte za hlavu, že natočili další pokračování. U Aut je to podobné. Ale tenhle díl se náhodou parádně povedl a bere velký ohled na do kina dotáhnutého rodiče, pokud jste ochotní se zamyslet. Trojka je chytrá, zabaví děti (nejen kluky!) a dokáže pohladit cynické srdce dospěláka. Bez téhle pohádky dokážete v klidu žít, ale když na ni přece jen vyrazíte, neuděláte chybu.





