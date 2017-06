Recenze: Transformers: Poslední rytíř / Transformers: The Last Knight

Aby jeden svět přežil, jiný musí zemřít.







Když letos na jaře znovu ožila legenda o chrabrých rytířích z Kamelotu a mocném čaroději Merlinovi, čekali bychom, že se podobných artušovských ozvěn dočkáme až po delší odmlce. Omyl. Příběh s nádechem středověkých bájí se znovu objevuje na scéně. Tentokrát se však překvapivě rodí pod rukama režiséra Michaela Baye a protkává páté pokračování Transformers.

Světem otřásá válka mezi lidmi a Transformery. Snahy o její ukončení se však stále ukazují jako marné. Automechanik Cade Yeager (Mark Wahlberg) a sirotek Izabella (Isabela Moner) však neztrácí naději a věří v soužití lidí a Autobotů. Situaci komplikuje fakt, že jejich vůdce Optimus Prime zmizel neznámo kam a nemůže hrdinům pomoci. V nalezení klíče k rozluštění záhad starých jako sám čas, ke zjištění, proč se Transformers po staletí vracejí na Zemi a k zastavení velkého zla, které se naši planetu chystá pohltit, mu pomůžou historik Edmund Burton (Anthony Hopkins) a krásná oxfordská profesorka (Laura Haddock).

Otec Transformerů Michael Bay sliboval fanouškům úspěšné série výjimečnou podívanou.Otec Transformerů Michael Bay sliboval fanouškům úspěšné série výjimečnou podívanou. Svým způsobem svůj slib také splnil. Propracované efekty a spousta dějových odboček, které nám pomohou si příběh zasadit do uceleného rámce a dodat filmu nový rozměr, zde skutečně funguje jako dobře promazaný sci-fi stroj. Co se týče grafického zpracování, pátí Transformers jsou pastva pro oči. Pomalé a rychlé záběry jsou vyvážené a my si tak můžeme užít rovnováhu poměru děje a efektů.

Pár detailů ale snímek od plné divácké spokojenosti vzdaluje. Jde převážně o nedostatky v dialozích, které jsou sice kolikrát vtipné a dojemné, někdy však také řádně mimo mísu. Jako by scenáristé A. Marcum, M. Holloway a K. Nolan chvílemi podcenili zdatnost mozkových hemisfér svých fanoušků, což jinak zdařilému dílu ubírá na image. O tom, že uspěchali druhou polovinu filmu, filmu o stopáži 151 minut, ani nemluvě.

Pátý díl Transformers zčásti bezpochyby naplňuje nadějná očekávání a přináší technicky dokonalou podívanou. Věrní fanoušci Transformerů však možná nebudou souhlasit s předpověďmi mluvícími o vrcholu celé série. Film má sice velký časový a tematický přesah, nicméně zůstává otázkou, má-li snímek skutečně takový potenciál, aby se vyrovnal prvnímu dílu.





Transformers po staroanglicku mají své kouzlo.









Pravidlo číslo jedna: neštvat týpka většího, než jste vy sami.







Vrátí se Optimus Prime?