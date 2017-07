Dvojitý milenec / L’amant double – recenze

Tajemství a rozkoš krát dva.







Chloé (Marine Vacth) je mladá, krásná dívka se sklony k depresím. Aby svou křehkou psychickou schránku obrnila, začne docházet na terapie k psychologu Paulovi (Jérémie Renier). Zamilují se do sebe, po čase se sestěhují, jenže Chloé cítí, že s Paulem něco není v pořádku. Počínaje záhadnou minulostí a konče utajovaným dvojčetem. Otevírá se nám tak spletitý a záhadami protkaný příběh. Proč Paul zapírá svého bratra? Nebo Chloé vidí pouze Paulovu temnou stránku? Nebo má komplikovaná pavučina intrik mnohem jednodušší řešení?

Dvojitý milenec z dílny uznávaného režiséra Francoise Ozona je jeden z trojice filmů, které byly hned po skončení karlovarského filmového festivalu uvedeny do vybraných kin v rámci akce Vary ve vašem kině.

Napětí, strach a erotické scény hrají na struny naší psychiky a nedovolí divákům zvednout se ze sedaček.A věřte, že nudná podívaná to rozhodně nebude. Ne nadarmo je film přirovnávaný k legendárním filmografickým počinům jako Rosemary má děťátko nebo Základní instinkt. Napětí, strach a erotické scény hrají na struny naší psychiky a nedovolí divákům zvednout se ze sedaček. Není pochyb o tom, že režisér Ozon ví, jak tyto tři elementy vyvážit, aby snímek nepůsobil příliš sugestivně nebo levně. Dokázal pravý opak. I přesto, že se motáme na tenké nitce a nejsme si jisti, zdali se stále nohama dotýkáme reality, cítíme, že příběh příjemně graduje a důvěřujeme režisérovi děl Frantz či Jen 17, že nás dovede k uspokojivému cíli.

Což se ale bohužel tak úplně nestane. Nadšení, které trvá dobrých devadesát procent stopáže o 107 minutách, poslední scény filmu mírně kazí. Nejde o pointu, která je vskutku zdařilá, ale spíše o provedení. To bohužel působí uspěchaně, chaoticky, zkrátka a dobře zjednodušení posledních scén by jinak precizně zpracované tematice rozhodně neuškodilo.

Nutno ale vzít v potaz, že téma, které si Ozon vybral ke zpracování, je samo o sobě nelehké. Střídá se zde pocit nereálného a reálného a režisér zručně simuluje skutečné problémy, se kterými se potýká bezpočet lidí kolem nás. Je to povedený film, který potěší milovníky dramat a zapeklitých záhad. A nejen to. Vášeň, kterou Jérémie Renier spaluje židle pod námi by rozpálila i obří arktický ledovec.

Dvojitý milenec je jedna z perel karlovarského festivalu, která stojí za zhlédnutí. Erotické drama působí i přes náročně zpracovatelné téma přirozeně a velmi snadno vtáhne diváka do děje. Potěší milovníky nepředvídatelných konců a milovníky záhad, které jsou reálnější, než se nám může zdát. I přes náročnější a chaotické zakončení mu nelze odepřít titul jednoho z nejzdařilejších filmařských počinů letošního roku. Stojí za to, dát mu šanci. Klidně dvojitou.





