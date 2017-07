Recenze: Milovník po přechodu / How to Be a Latin Lover

Jeho sexappealu nešlo odolat, kdysi.







Maximo má už od mala jediný cíl, nikdy nepracovat a stát se milencem jedné z těch bohatých starších žen. A to se mu splní. Žije v obrovském domě, má všechno po čem zatouží a nechává se obletovat služebnictvem. Zkrátka je mužskou verzí zlatokopky. Jenže, co se stane, když ho odkopne a vymění za mladšího svůdníka? Maximo je nucen odejít bydlet ke své odcizené sestře a synovci, což vyvolá nečekanou lavinu událostí. Jeho cíl je teď jasný: najít si novou bohatou ženu! To však není tak jednoduché, když vám táhne na padesát.

Pro svůj příběh si zvolil mexicko-americké prostředí, které se ve filmu prolíná a tvoří velmi dynamickou kombinaci. Režisér Ken Marino si pro diváky připravil svůdnou letní komedii. Marino je známý například pro svojí práci na snímku Millerovi na Tripu. Tentokrát se pouští do odvážného důvtipného snímku o zestárlém gigolovi. Pro svůj příběh si zvolil mexicko-americké prostředí, které se ve filmu prolíná a tvoří velmi dynamickou kombinaci. Scény, kdy se mexičtí herci začnou z ničeho nic bavit či hádat ve španělštině dodávají na celkové komičnosti daného momentu.

Ovšem nebylo by to ani z půlky ono bez skvělého mexicko-amerického obsazení vedeného hercem Eugeniem Derbezem coby hlavním hrdinou Maximem. Derbez, přestože není v našem prostředí tolik známý, patří mezi nejvyhlášenější mexické komiky a zde je přesně vidět proč. Je charismatický a jeho šarmantní humor je vždy přesně načasovaný. Postaršího svůdníka ztvárnil věrohodně a tak, že si k jeho postavě najdou diváci cestu a jistým způsobem si ho zamilují. Derbezovi byla největší oporou Salma Hayek (Desperado, Od soumraku do úsvitu a další), která ztvárnila jeho sestru. Oba se navzájem skvěle doplňovali a na plátně tak vytvořili dynamické sourozenecké duo. Za zmínku určitě stojí i Raphael Alejandro, mladičký herec, který si zde zahrál Huga, synovce hlavního hrdiny. Na svůj věk předvedl výkon, který je jistě na místě vyzdvihnout, je vidět, že si rozuměl se svými staršími kolegy a dobře se s nimi doplňoval. Ve vedlejších rolích se objevili například Rob Lowe, Kristen Bell, Michael Cera, Rob Corddry, Raquel Welch, Linda Taylor a další.

Milovník po přechodu je ta správná pohodová letní podívaná. Nejde tu o nic závažného. Nabízí se nám příjemný příběh se sympatickými postavami. Zároveň jde také o docela originální nápad. Důležité je i herecké obsazení, které přidává na celkové kvalitě snímku. Každý do příběhu přináší něco svého, a tak nejen hlavní postavy, ale i ty vedlejší, vytvářejí tu správnou atmosféru. Toto mexicko-americké dílo rozhodně neurazí, pobaví a okouzlí. Pokud hledáte nezávaznou podívanou na horké letní večery, už jste ji našli.





