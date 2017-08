Vyhlášení vyletněné soutěže o tři knihy Piráti z Karibiku 5 – Salazarova pomsta

Kdo bude lumpačit s Jackem Sparrowem?









Od 6. 7. do 12. 7. 2017 jste se mohli zúčastnit soutěže o tři knihy Piráti z Karibiku 5 – Salazarova pomsta. Ceny do hry věnovala společnost Albatros Media a.s.. Kdo se vydá na exotické dobrodružství?





Položili jsme vám tuto soutěžní otázku:



„Odkud utekl strašlivý kapitán Salazar (Javier Bardem), kterého můžeme vidět ve filmu Piráti z Karibiku 5 – Salazarova pomsta?“



Správná odpověď zněla: z Ďáblova trojúhelníku





Šťastným výherci se stali:

Alena Pešlová, Halenkovice

Milan Morvay, Vyškov

Věra Vondrejsová, Humpolec



Výhercům gratulujeme a prosíme je, aby si zkontrolovali svoje e-mailové schránky. Všem ostatním soutěžícím přejeme mnoho štěstí v dalších soutěžích.

Váš Červený koberec.